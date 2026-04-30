شايفر مدرب العين الأسبق: «الكلاسيكو» فرصة ذهبية لبناء ثلاثية تاريخية



معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل العين مباراته أمام الوحدة غداً الجمعة على استاد محمد بن زايد عند الثامنة و45 دقيقة مساء، بدوافع كبيرة في الفوز والتتويج بأول ألقاب الموسم، في ظل ارتفاع سقف طموحات جماهيره ومطالبتها بحصد «الثلاثية» ما بين الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد النجاحات التي حققتها كتيبة الصربي إيفيتش مدرب الفريق.

وقال الألماني شايفر، مدرب العين الأسبق، المدير الفني للاتحاد الغاني إن نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الوحدة يمثل أخطر وأهم محطة في موسم «الزعيم»، باعتبارها البطولة الأولى التي يمكن للفريق حسمها فعلياً، في ظل اقترابه من لقب الدوري وتأهله إلى نهائي كأس رئيس الدولة، ما يضعه أمام فرصة ذهبية لبناء ثلاثية تاريخية.

وأكد شايفر أن هذه المواجهة لا تشبه أي مباراة أخرى، لأنها تأتي في توقيت حسّاس للغاية، حيث تتضاعف الضغوط على العين أكثر من منافسه، بسبب سقف الطموحات المرتفع لدى جماهيره التي تنتظر التتويج ولا تقبل بغير اللقب.

وأوضح أن الوحدة قد يدخل اللقاء بأريحية نسبية، كونه لا يملك ما يخسره، لكنه في الوقت ذاته يتمسك بفرصة إنقاذ موسمه بعد مشوار مخيّب للآمال، وهو ما يجعله خصماً أكثر خطورة، خاصة إذا نجح في استغلال أي توتر قد يظهر على لاعبي العين في لحظات معينة من المباراة.

وأضاف «مواجهتا الفريقين في الدوري كشفتا بعض الأخطاء الفردية لدى العين، خصوصاً على المستوى الدفاعي، ولقاء الدور الأول كان مثالاً واضحاً على ذلك، عندما فقد الفريق الأفضلية رغم التوقعات الكبيرة بفوزه، وهو ما يجب أن يكون جرس إنذار قبل النهائي».

وشدد شايفر على أن العين أصبح فريقاً متكاملاً وقادراً على فرض أسلوبه أمام أي منافس، لكنه في الوقت نفسه مطالب بتجنب الأخطاء الصغيرة، التي قد تكلفه اللقب، لأن مباريات الكؤوس لا ترحم.

كما رشح المدرب الألماني كل من بالاسيوس وكاكو وسفيان رحيمي ولابا للتألق في الملعب في هذه المواجهة، نظراً لما يمتلكونه من حلول هجومية متنوعة وقدرة على الحسم في اللحظات الكبيرة، لكنه حذر في المقابل من خطورة لاعبي الوحدة، مؤكداً أن أسماء بحجم تاديتش وخربين وروبين فيليب قادرة على قلب موازين المباراة في أي لحظة. واختتم حديثه بالتأكيد على أن التفاصيل الدقيقة ستكون الفيصل في حسم اللقب، وأن الفريق الأكثر تركيزاً في لحظاته الحاسمة هو من سيخرج بالكأس.