مدرب العين: مستعدون لكل السيناريوهات أمام الوحدة



معتز الشامي (أبوظبي)

أعرب فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، عن سعادته بخوض مباراة نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسيلامي أمام الوحدة غداً الجمعة، على استاد محمد بن زايد عند الثامنة و45 دقيقة مساء، ولفت المدرب الصربي، إلى جاهزية فريقه لجميع السيناريوهات، متمسكاً بدوافع الفوز وإسعاد جماهير الأمة العيناوية غداً.

وقال مدرب العين في المؤتمر الصحفي «سعيد بالتواجد في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ممثلاً عن العين، ونعلم أن الوصول للنهائي هو أمر مهم وخاص، ومستعدون جيداً لمواجهة الوحدة المنافس المتميز وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة مرضية».

وأضاف «لاعبو فريقنا قدموا كل ما لديهم للوصول لنهائي الكأس، وهدفنا أن نلعب بدون أخطاء، وأن نكون أفضل، ومع احترامنا الكبير لنادي الوحدة سنقاتل لتحقيق اللقب».

وعن تغيير مدرب الوحدة ووجود مدرب جديد للفريق في النهائي غير ذلك الذي واجهه في الجولة 20 من الدوري وتغلب عليه قال: «أعرف مدرب الوحدة جيداً، ومع تغيير المدربين تأتي دائماً أفكار وتحديثات جديدة، لكننا سنبذل كل ما لدينا لتحقيق الفوز في مباراة الغد والتتويج باللقب وبالتأكيد مستعدون لتلك المواجهة بعد التغييرات الفنية التي جرت للمنافس».

وأكمل: «استعداداتنا لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بحجم المنافس وهدفنا اللقب. الكل جاهز في الفريق ونعرف جيداً كيف نتعامل مع هذه المباريات الكبيرة».