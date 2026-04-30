حسن العبدولي: لم أفعل الكثير للوحدة واستعين بتاديتش لتطوير الفريق



معتز الشامي (أبوظبي)

أكد حسن العبدولي، مدرب فريق الوحدة، أهمية مواجهة نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي غداً الجمعة أمام العين التي تجمع الفريقين على استاد محمد بن زايد عند الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء، مشدداً على رغبة فريقه بالتتويج بالبطولة في ظل الجهود المبذولة طوال الموسم.

وقال: «تواجدت من بداية البطولة وتأسيسها وسعيد للمشاركة في مباراة النهائي، والفريق الذي يتوج بهذه البطولة يحصد العديد من الامتيازات، كما أنها بطولة صعبة وكل الفرق تضعها ضمن أهدافها الرئيسية خلال الموسم، وبالتأكيد كل فريق يحاول تقديم الأفضل ووصولنا إلى هذه المرحلة يعتبر إنجازاً يحسب لكلا الفريقين».

وأضاف: «المباراة تعني لي وللاعبين الكثير، وأقول دائماً للاعبينا أنتم أسود ومحاربون، لأن الوحدة في الفترة الماضية كان يمر بسوء توفيق كبير، وأتمنى غداً أن نتوج بالكأس، وننتظر أن يعكس النهائي الصورة الحضارية للناديين ولكرة الإمارات».

وعن وصوله للنهائي بعد فترة قصيرة من تولي قيادة الوحدة وما يتبع ذلك من ضغوط قال: «تعودت على الضغوط دائماً مع المنتخب ومع شباب الأهلي، وأتمنى أن تكون فأل خير علينا ونحقق البطولة، وقد حظينا بدعم كبير هذا الموسم من الإدارة ومن الجميع».

وأتم: «البعض قد يسأل ماذا فعلت خلال أسبوع واحد من العمل مع الفريق، لكن الحقيقية أنني لم أفعل الكثير، لكن لدي نوعية من اللاعبين الذين يستحقون بطولة هذا الموسم، ولم يحالفهم التوفيق في الفترات السابقة، ولدي تادش وهو أحد أفضل اللاعبين هذا الموسم في دورينا، ودوره ليس فقط كلاعب، وإنما يمكن اعتباره بأنه يقوم بدور المدرب معي، والكل يستفيد منه، وأثق أنه مع باقي اللاعبين قادرون على حمل آمال وتطلعات جماهير الوحدة غداً، وسيكونون على قدر التحدي غداً».