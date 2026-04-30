الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قراءة رقمية: «الأطراف الهجومية» تدعم العين وخطورة الوحدة في «العُمق»

30 ابريل 2026 22:00

عمرو عبيد (القاهرة)
تُظهر الإحصاءات الخاصة بطرفي نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، العين والوحدة، تقارباً واضحاً في بعض الملامح الفنية، حيث يملك «الزعيم» نسبة استحواذ تبلغ في المُتوسط 56.2%، خلال مباريات البطولة، مقابل 52.4% لـ«أصحاب السعادة»، الذي يتفوّق تهديفياً برصيد 12 هدفاً، مقابل 11 للعين، وأحرز كلاهما هدفاً واحداً فقط عبر التسديدات الرأسية، كما سجّل «الزعيم» هدفين من خارج منطقة الجزاء، مقابل هدف واحد لـ«العنابي».
وبصورة عامة، من مُجمل حصاد الفريقين خلال الموسم الحالي، فإن الهجوم المُنظّم هادئ الإيقاع، كان له الفضل الأكبر في بلوغ «أصحاب السعادة» شباك منافسيه، في مُختلف البطولات، بنسبة كبيرة، تبلغ نحو 67%، مقابل 33% لأهداف الهجوم السريع والمُرتدات، بينما أظهر «الزعيم» توازناً في هذا الصدد، بتسجيل 50% من أهداف «الحركة» عبر الهجوم غزير التمريرات، بالتساوي مع مُعدلات التسجيل من التحولات والسُرعة.
ولم تختلف إحصاءات الفريقين على مُستوى جميع البطولات، فيما يتعلّق بتفوق «الزعيم» في امتلاك قُدرات واسعة للتسجيل من تسديدات بعيدة المدى، بمُتوسط 18.75%، مقابل 6% لـ«أصحاب السعادة»، كما تُقدّم الجبهتان الهجوميتان على الطرفين للعين، حصيلة تهديفية كبيرة هذا الموسم، إذ بلغت نسبة المُشاركة في الأهداف 71%، في حين أن العُمق الهجومي للوحدة هو الأخطر على الإطلاق، والأكثر تأثيراً بنسبة 66% في حصاده التهديفي.
أما عن نسبة استغلال الركلات الثابتة لكليهما، فتبدو مُتقاربة أيضاً، حيث أحرز «الزعيم» 37.5% من أهدافه بواسطتها، مقابل 31.4% لـ«أصحاب السعادة»، إلا أن التفاصيل الفنية تختلف بينهما، لأن العين أظهر قوة كبيرة في الاستفادة من الركلات الركنية، وكذلك الركلات الحُرة، بينما طغت المهارات الفردية على حصاد الوحدة، وأهدته الكثير من ركلات الجزاء، مقابل نجاح محدود في «الركنيات» وغيرها.
وتتصدّر التمريرات العرضية عبر الطرفين، المشهد الهجومي لدى «الزعيم»، الذي سجّل عبرها 40% من أهدافه في جميع البطولات، مقابل 20% لأهداف التمريرات البينية، أما «أصحاب السعادة»، فمثّلت «العرضيات» 26% من قوته الهجومية، بالتساوي مع حصاد الكرات البينية والقصيرة والألعاب الثُنائية.

هجوم مؤثر
على الصعيد الدفاعي، تعرّض «الزعيم» لهجوم مؤثر عبر العُمق، أسفر عن اهتزاز شباكه بنسبة 55.5%، في حين تسببت نفس الجبهة في استقبال «أصحاب السعادة» 42.8% من الأهداف، بجانب الطرف الأيسر الدفاعي بنسبة 33.3%، وإذا كانت الركلات الثابتة تُمثّل نقطة ضعف في دفاع العين، فإن الكرات العرضية هي السلاح الأخطر الذي يواجه نظيره لدى الوحدة.

