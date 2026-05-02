بالأرقام.. العين يدفع ثمن «السيطرة» والوحدة يعبر بالدفاع الحديدي

معتز الشامي (أبوظبي)

قدّم العين أمام الوحدة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مباراة رقمية متكاملة، من حيث السيطرة والأداء التكتيكي المُبهر«رقمياً»، لكنه افتقد أهم عنصر وهو «هز الشباك»، وتكشف أرقام شبكة الإحصائيات العالمية أوبتا، وجهاً مختلفاً للقاء الذي خاضه الفريقين وسط حضور جماهيري غفير، حيث قالت إن العين كان الأفضل في كل شيء، ولكنه خسر لأن الوحدة كان الطرف الأذكى الذي عرف كيف يطوّع كل الظروف لصالحه، في ظل قدرات حارس مرماه الخارقة والتي ظهرت خلال «النهائي».

واستحوذ الزعيم على الكرة بنسبة وصلت إلى 65-66%، ونفّذ 429 تمريرة صحيحة مقابل 200 فقط للوحدة، كما بنى هجماته بكثافة واضحة عبر 113 هجمة، مقابل 67 للعنابي، وترجم ذلك إلى 21 تسديدة، بينها 4 فقط على المرمى، و3 فرص خطيرة، لكنها جميعاً اصطدمت بجدار دفاعي منظّم وحارس في قمة تركيزه، وهو زايد الحمادي، الذي حصد جائزة رجل المباراة.

وسيطر العين كذلك على الثلث الأخير، حيث نفّذ 100 تمريرة داخل هذه المنطقة، مقابل 39 فقط للوحدة، مع 318 تمريرة في نصف ملعب الخصم، و31 كرة عرضية، في محاولة مستمرة لاختراق التكتل الدفاعي، كما صنع لاعبوه 18 فرصة.

وكان سفيان رحيمي ودوشان تاديتش الأكثر صناعة بواقع 3 فرص لكل منهما، فيما سدّد كودجو لابا 7 مرات، دون أن ينجح أي منهم في كسر التعادل.

لكن هذه السيطرة اصطدمت بمشكلة واضحة تتمثل في ضعف الفاعلية الهجومية.

ومن أصل 21 تسديدة، خرج 13 خارج المرمى، وتم اعتراض 4 محاولات، ما يعكس سوء دقة القرار في الثلث الأخير، وعدم استغلال المساحات بالشكل المثالي.

وفي المقابل، لعب الوحدة مباراة «تكتيكية بامتياز»، اعتمد فيها على الصلابة والانضباط، حيث اكتفى الفريق بـ6 تسديدات فقط، منها واحدة على المرمى، و5 لمسات داخل منطقة جزاء العين، لكنه عوّض ذلك بتنظيم دفاعي قوي، ظهر في الأرقام بوضوح،، ذلك عبر 10 تدخلات ناجحة من أصل 12 بنسبة 83%، مقابل 67% للعين، إلى جانب 25 تشتيت كرة و14 اعتراضاً، ما يعكس حجم الضغط الذي تحمّله الفريق وقدرته على امتصاصه.

كما تفوّق الوحدة في الصراعات الأرضية (53%)، ونجح في الحدّ من خطورة العين، رغم كثافة العرضيات والتمريرات، بينما كان الحارس زايد الحمادي كلمة السر، بتصديه لـ4 تسديدات خلال المباراة، قبل أن يحسم ركلات الترجيح بثبات كبير.

وحمل التتويج للعنابي أيضاً أرقاماً تاريخية إضافية، حيث رفع الوحدة رصيده إلى 4 ألقاب في البطولة، مقترباً من شباب الأهلي (5 ألقاب)، فيما أصبح العين أكثر الفرق حصولاً على الوصافة بـ4 مرات. كما عادل الوحدة رقم الوصل كأكثر الفرق حفاظاً على نظافة الشباك في تاريخ البطولة برصيد 40 مباراة.