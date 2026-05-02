4 جولات للحسم.. سباق الصعود يشتعل في «دوري الأول»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يدخل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مرحلة الحسم مع انطلاق العد التنازلي نحو ختام الموسم، حيث تتبقى أربع جولات فقط على نهاية الدوري المقررة في 29 مايو الجاري، وذلك مع انطلاق الجولة 26 التي تُقام مبارياتها السبع دفعة واحدة في السادسة من مساء غدٍ الأحد.

وتشهد الجولة مواجهات مصفوت ويونايتد، والعربي والإمارات، والعروبة ودبا الحصن، وسيتي ومجد، والحمرية والفجيرة، والذيد والجزيرة الحمراء، والاتفاق وحتا، فيما يغيب جلف يونايتد صاحب المركز العاشر برصيد 22 نقطة بداعي الراحة.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة يونايتد المتصدر برصيد 56 نقطة، والذي بات بحاجة إلى فوزين فقط من مبارياته الأربع المتبقية، لحسم التأهل التاريخي إلى دوري المحترفين، حينما يحلّ ضيفاً على مصفوت صاحب المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، والساعي بدوره لتأمين البقاء، خاصة بعد تعاقده مع مدربه السابق عبدالغني نوح.

وفي مواجهة أخرى، يطمح دبا الحصن الوصيف برصيد 46 نقطة إلى مواصلة مطاردة الصدارة، عندما يحلّ ضيفاً على العروبة الرابع برصيد 44 نقطة، في لقاء مباشر بين فريقين يتنافسان بقوة على إحدى بطاقتي الصعود.

بدوره، يخوض حتا الثالث برصيد 44 نقطة اختباراً مهماً أمام مضيفه الاتفاق صاحب المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، والذي يعيش فترة إيجابية بعد حصد 9 نقاط من آخر أربع مباريات، بالفوز على سيتي 4-2، ومجد 5-0، والجزيرة الحمراء 2-1، قبل الخسارة بصعوبة أمام الفجيرة 3-4 في الجولة الماضية.

ويستقبل الذيد الخامس برصيد 44 نقطة ضيفه الجزيرة الحمراء قبل الأخير برصيد 17 نقطة، فيما يسعى العربي السادس، والذي يملك الرصيد ذاته من النقاط (44)، إلى البقاء ضمن دائرة المنافسة عندما يواجه ضيفه الإمارات الثامن برصيد 36 نقطة.

وتشهد المنافسة على مراكز الصعود تقارباً كبيراً، مع تساوي أربعة فرق عند 44 نقطة، تشمل حتا والعروبة والذيد والعربي، ما يرفع من وتيرة الإثارة في الجولات الحاسمة.