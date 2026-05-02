السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

4 جولات للحسم.. سباق الصعود يشتعل في «دوري الأول»

2 مايو 2026 16:45

معتصم عبدالله (أبوظبي)
يدخل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مرحلة الحسم مع انطلاق العد التنازلي نحو ختام الموسم، حيث تتبقى أربع جولات فقط على نهاية الدوري المقررة في 29 مايو الجاري، وذلك مع انطلاق الجولة 26 التي تُقام مبارياتها السبع دفعة واحدة في السادسة من مساء غدٍ الأحد.
وتشهد الجولة مواجهات مصفوت ويونايتد، والعربي والإمارات، والعروبة ودبا الحصن، وسيتي ومجد، والحمرية والفجيرة، والذيد والجزيرة الحمراء، والاتفاق وحتا، فيما يغيب جلف يونايتد صاحب المركز العاشر برصيد 22 نقطة بداعي الراحة.
وتتجه الأنظار إلى مواجهة يونايتد المتصدر برصيد 56 نقطة، والذي بات بحاجة إلى فوزين فقط من مبارياته الأربع المتبقية، لحسم التأهل التاريخي إلى دوري المحترفين، حينما يحلّ ضيفاً على مصفوت صاحب المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، والساعي بدوره لتأمين البقاء، خاصة بعد تعاقده مع مدربه السابق عبدالغني نوح.
وفي مواجهة أخرى، يطمح دبا الحصن الوصيف برصيد 46 نقطة إلى مواصلة مطاردة الصدارة، عندما يحلّ ضيفاً على العروبة الرابع برصيد 44 نقطة، في لقاء مباشر بين فريقين يتنافسان بقوة على إحدى بطاقتي الصعود.
بدوره، يخوض حتا الثالث برصيد 44 نقطة اختباراً مهماً أمام مضيفه الاتفاق صاحب المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، والذي يعيش فترة إيجابية بعد حصد 9 نقاط من آخر أربع مباريات، بالفوز على سيتي 4-2، ومجد 5-0، والجزيرة الحمراء 2-1، قبل الخسارة بصعوبة أمام الفجيرة 3-4 في الجولة الماضية.
ويستقبل الذيد الخامس برصيد 44 نقطة ضيفه الجزيرة الحمراء قبل الأخير برصيد 17 نقطة، فيما يسعى العربي السادس، والذي يملك الرصيد ذاته من النقاط (44)، إلى البقاء ضمن دائرة المنافسة عندما يواجه ضيفه الإمارات الثامن برصيد 36 نقطة.
وتشهد المنافسة على مراكز الصعود تقارباً كبيراً، مع تساوي أربعة فرق عند 44 نقطة، تشمل حتا والعروبة والذيد والعربي، ما يرفع من وتيرة الإثارة في الجولات الحاسمة.

أخبار ذات صلة
"تريندز" تشارك في "اصنع في الإمارات 2026"
غرفة عجمان تشارك في منصة "اصنع في الإمارات"
دوري الدرجة الأولى
الإمارات
دبا الحصن
الفجيرة
آخر الأخبار
الأخبار العالمية
قتلى في لبنان مع استمرار الغارات اإسرائيلية
اليوم 18:16
الأخبار العالمية
اليابان تروج لمنطقة "حرة ومفتوحة" في آسيا
اليوم 17:47
جوائز الأوسكار
الذكاء الاصطناعي
الأكاديمية الأميركية للسينما تصدر قرارا بشأن الذكاء الاصطناعي
اليوم 17:24
الرياضة
ميلان يعيد فتح ملف ماتيتا
اليوم 17:19
الرياضة
دوجلاس لويز.. صداع يوفنتوس في الانتقالات!
اليوم 17:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©