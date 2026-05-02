السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
لابورت: غادرت الدوري السعودي من أجل نفسي وعائلتي

2 مايو 2026 16:26

برلين (د ب أ)
عاد أيمريك لابورت إلى أوروبا وهو يبدو سعيداً بهذه الخطوة، بعدما انضم إلى نادي أتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم، في عام 2025 قادماً من النصر السعودي ، في صفقة كانت معقدة ومهددة بالفشل أكثر من مرة.
وبفضل مكانته كمدافع بارز مع المنتخب الإسباني، أصبح الآن أحد قادة الفريق على المستوى الدولي.
وتحدث لابورت "31 عاماً" أيضاً عن وضعه الحالي وفترته في السعودية خلال مقابلة مع صحيفة "آس".
وقال :" لم يكن الجانب المالي هو الأهم عند اتخاذ القرار. كما ذكرت، كان لدي عروض تدفع أكثر، لكنني في مرحلة من حياتي أصبح فيها الجانب الشخصي مهماً بقدر المال. وفي هذه الحالة، كما قلت سابقاً، نادي أتلتيك كان دائماً موجوداً من أجلي، وأنا ممتن جداً لكل ما قدمه لي منذ طفولتي. تمكنا من التوصل لاتفاق، وهذا ما حدث".
وعن قراره بالرحيل عن الدوري السعودي، قال :" ذهبت إلى السعودية، وبمجرد أن أتيحت لي فرصة العودة إلى أوروبا، فعلت ذلك من أجل نفسي ومن أجل عائلتي وكل شيء آخر. لأنني وعدت أيضاً والدي (الذي توفي في 2025) قبل أشهر بذلك".

