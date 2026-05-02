دوجلاس لويز.. صداع يوفنتوس في الانتقالات!

روما(د ب أ)

مع اقتراب انتهاء منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، لموسم 2025 / 2026، بدأت الفرق بالفعل في التخطيط لخطواتها المقبلة قبل فتح الانتقالات الصيفية.

ولكن وفقاً لتقارير إعلامية، يبدو أن الصيف المقبل قد يكون معقداً مجدداً لكل من يوفنتوس واللاعب المعار إلى أستون فيلا دوجلاس لويز..

وانضم دوجلاس لويز إلى يوفنتوس مقابل 50 مليون يورو قادماً من أستون فيلا مع بداية موسم 2024 / 2025، ولكن بدايته مع الفريق الإيطالي لم تكن جيدة.

وبعد أن فشل في إقناع الجهاز الفني للفريق في موسمه الأول مع الفريق، تم السماح له بالانضمام إلى نوتنجهام فورست على سبيل الإعارة في صفقة تضمنت بند إلزامي بشراء مشروط، كان من الممكن أن يجلب ليوفنتوس 5. 31 مليون يورو في حال تحققت جميع البنود.

وفي النهاية، لم يفعل فورست بند الشراء، وجرى إنهاء الإعارة مبكراً، ما مهد لعودة اللاعب إلى ناديه السابق أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتضمن عقد استعارة أستون فيلا للاعب، خيار الشراء مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى إضافات تصل إلى 5. 3 مليون يورو، وفقاً لآخر تقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، وقرر أستون فيلا بالفعل إنهم لا يرغبون في تفعيل بند الشراء.

ورغم أنه بدأ أساسياً في ست مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عودته في يناير، فإن لويز لم يبدأ في التشكيل الأساسي في آخر خمس مباريات بالدوري، كما لم يشارك أساسياً في آخر ثلاث مباريات للفريق في الدوري الأوروبي. ومنذ منتصف مارس لم يلعب سوى 80 دقيقة فقط.

وتشير صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" إلى أن يوفنتوس يحتاج إلى جمع نحو 30 مليون يورو من بيع اللاعب لتجنب خسارة مالية في حساباته.

لكن مع تراجع مستواه في ثلاثة أندية مختلفة خلال آخر 18 شهراً، تصفه الصحيفة بأنه قد يصبح "مشكلة كبيرة" ليوفنتوس هذا الصيف، وأضافت :"العثور على ناد مستعد لإعادة إطلاق مسيرته لن يكون سهلاً على الإطلاق".