ميلان يعيد فتح ملف ماتيتا

روما(د ب أ)

أشارت تقارير إعلامية إيطالية أن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، قد يعيد فتح ملف التعاقد مع جون فيليب ماتيتا، مهاجم كريستال بالاس، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعدما تم رصد وكيل اللاعب في سان سييرو، في المباراة التي تعادل فيها ميلان مع يوفنتوس سلبياً في الدوري الإيطالي.

وحاول ميلان التعاقد مع ماتيتا في نهاية يناير الماضي، وتوصل لاتفاق مع كريستال بالاس بدفع 30 مليون يورو، ولكن الصفقة فشلت في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، سبب مشاكل اكتشفت خلال الفحص الطبي.

وأشارت التقارير في ذلك الوقت لوجود مشكلة في الركبة لدى اللاعب الفرنسي، مع تأكيد أن عدة خبراء طبيين أبدوا آراء مختلفة حول حالته قبل انهيار الصفقة.

وأكد بعدها أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، انه لم يتفاجأ من فشل الصفقة، لأن اللاعب الفرنسي كان يعاني من تورم في الركبة ويواصل اللعب رغم الإصابة منذ عدة أشهر، قبل فترة الانتقالات الشتوية.

في النهاية قرر ماتيتا عدم الخضوع لجراحة، وكشف جلاسنر إن هذا كان أفضل خيار له إذا أراد أن يكون متاحاً لكي يتم اختياره للعب في كأس العالم هذا الصيف.

وبعد غياب استمر حوالي ستة أسابيع بسبب إعادة التأهيل، عاد ماتيتا إلى المشاركة وسجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال آخر 9 مباريات له في مختلف البطولات.

والآن وفقاً، لتقرير من الموقع الإلكتروني "كالتشيو ميركاتو"، يمكن لميلان أن يعيد فتح ملف التعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

وازدادت هذه التكهنات بعد رؤية بأول لاتوشي، وكيل ماتيتا، في سان سييرو، في المباراة التي تعادل فيها ميلان مع يوفنتوس سلبياً الأسبوع الماضي في الدوري الإيطالي.

وأشارت تقارير نشرت اليوم السبت إلى إن ميلان قد يسعى للتفاوض على تخفيض قيمة الصفقة مع كريستال بالاس، نظراً لأن عقد ماتيتا سيدخل عامه الأخير مع النادي الإنجليزي عند فتح سوق الانتقالات.