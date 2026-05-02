2000 متسابق يرسمون لوحة سباق «تداوي للجري» في دبي

دبي (وام)

شارك نحو 2000 متسابق من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في سباق "تداوي" للجري، الذي أقيم اليوم، في منطقة جميرا بتنظيم مجموعة تداوي للرعاية الصحية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تحت شعار "كلنا من أجل الإمارات"، بهدف تعزيز النشاط البدني وترسيخ ثقافة الرعاية الوقائية كأسلوب حياة مستدام.

وشهد الحدث مشاركة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الذي تقدم المتسابقين في فئة 10 كيلومترات، ما أضفى زخماً كبيراً على الفعالية التي أقيمت وسط أجواء حماسية وتنظيم احترافي.

وأكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن الإقبال الجماهيري والأجواء الإيجابية يعكسان تنامي الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة، مشيراً إلى أن مشاركة هذا العدد من المتسابقين تجسد رؤية المجلس في جعل الرياضة وسيلة لتعزيز صحة الأفراد والتقارب المجتمعي.

وأضاف أن الفعالية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في دبي، وتحويل الرياضة إلى نشاط يومي لجميع فئات المجتمع، مواطنين ومقيمين، من خلال دعم المبادرات المجتمعية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في نشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة.

وأكد مروان إبراهيم حاجي آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، أن السباق يجسد التوجه الوطني نحو ترسيخ نمط حياة صحي قائم على الوقاية، ويعكس تكامل الجهود بين القطاعين الصحي والمجتمعي في دعم جودة الحياة.

وأشار إلى أن الحضور الواسع يعكس نجاح الحدث في جمع مختلف فئات المجتمع تحت شعار "كلنا من أجل الإمارات"، موجهاً الشكر إلى معالي عبدالله بن طوق المري على دعمه ومشاركته، وإلى جميع المشاركين والمتطوعين والرعاة والكوادر الطبية، إضافة إلى مجلس دبي الرياضي، لدورهم في إنجاح الفعالية.