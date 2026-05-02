إبسويتش إلى البريميرليج بالفوز على كوينز بارك رينجرز

إبسويتش(رويترز)

عاد إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في محاولته الأولى، إذ ضمن المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية المؤهل لدوري الأضواء بفوزه 3-صفر على ضيفه كوينز ​بارك رينجرز، في ختام منافسات الموسم الاعتيادي اليوم السبت.

لكن صعود ريكسام الخيالي عبر الدرجات توقف بعد تعادله 2-2 مع ضيفه ميدلسبره، ليخفق في حجز مكان في الملحق، الذي كان من نصيب هال سيتي.

وكان إبسويتش بحاجة ⁠للفوز ليضمن احتلال المركز الثاني خلف كوفنتري سيتي، وهز جورج هيرست وجادين فيلوجين الشباك ​مبكراً ليتبدد أي قلق في ملعب بورتمان رود.

وبدأت الاحتفالات بالفعل عندما سجل كيسي مكاتير ​الهدف الثالث قرب ‌النهاية.

وخاض ميلوول وميدلسبره الجولة الختامية آملين في ⁠تعثر إبسويتش.

وضمن ​ميلوول المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف إبسويتش بفوزه 2-صفر على أكسفورد يونايتد، الذي هبط للدرجة الثالثة، بينما تعادل ميدلسبره 2-2 مع ريكسام لتنتهي آمال النادي الويلزي في الصعود للمرة الرابعة توالياً بعد أن احتل المركز السابع.

وكان ريكسام، المملوك لممثلي هوليوود رايان ‌رينولدز وروبرت مكيلهيني، يحتاج نقطة واحدة لكن فوز هال سيتي 2-1 على ضيفه ‌نوريتش سيتي، في انتصاره الأول في سبع مباريات بالدوري، يعني أنه أنهى الموسم في المركز السادس بفارق نقطتين.

وكانت آمال ديربي كاونتي قائمة في الحصول على المركز الأخير في الملحق في ختام ​موسم مثير، لكنه أهدر تقدمه في خسارته 2-1 أمام ضيفه شيفيلد يونايتد.

وحسم كوفنتري بقيادة فرانك لامبارد اللقب، بعد فوزه 4-صفر على واتفورد في الجولة الأخيرة ​ليحصد 95 نقطة.

وسيتحول اهتمام كوفنتري وإبسويتش الآن للبقاء في الدوري الممتاز، مدعومين بما يتراوح بين 120 إلى 170 مليون جنيه إسترليني (160 إلى 230 مليون دولار) يدرها الصعود إلى الدوري الممتاز، مدفوعة بشكل كبير بإيرادات البث الإضافية.

وسيلعب هال سيتي أمام ميلوول في قبل نهائي الملحق الذي يقام من مباراتين بدءًا من 8 مايو الجاري، ​بينما يواجه ميدلسبره فريق ساوثامبتون الذي يمر بفترة جيدة وحل رابعاً، متساوياً ​مع بورو برصيد 80 نقطة.