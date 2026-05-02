بايرن يعود بتعادل متأخر أمام هايدنهايم «المتعثر»

ميونيخ (رويترز)

سجل بايرن ميونيخ، بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، هدفاً في اللحظات الأخيرة عن طريق مايكل ​أوليسه ليخطف تعادلاً مثيراً 3-3 أمام فريق هايدنهايم متذيل ترتيب في لقاء أقيم اليوم السبت ضمن منافسات الدوري، بعدما عاد من تأخره بهدفين.

وأجرى فينسنت كومباني ⁠مدرب الفريق الألماني، تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق عقب الخسارة 5-4 ​أمام باريس سان جيرمان في ذهاب قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا ‌يوم الثلاثاء الماضي، وقبل لقاء ⁠العودة في ميونيخ ​في منتصف الأسبوع الحالي.

وسرعان ما وجد بايرن، الساعي لتحقيق الثلاثية والذي حسم بالفعل لقب الدوري، نفسه متأخراً بهدفين بعدما استغل بودو زيفزيفادزه وإيرين دينكتشي المساحات الكبيرة في دفاع البافاري ليهزا شباك الحارس ‌يوناس أوربيج.

وتمكن بطل الدوري، الذي عاد الأسبوع الماضي من ‌تأخره بثلاثة أهداف ليهزم ماينز بنتيجة 4-3 في الدوري الألماني، وقلص الفارق أمام سان جيرمان من 5-2 إلى 5-4 يوم الثلاثاء ​الماضي، حيث نجح في تقليص الفارق بهدف عن طريق ركلة حرة رائعة من ليون جوريتسكا قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل لاعب الوسط، الذي سيغادر بايرن في نهاية الموسم، هدف التعادل بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة في الدقيقة 57، لكن هايدنهايم، الذي ‌كان في حاجة ماسة للنقاط ​ليحظى بفرصة خوض مباراة فاصلة لتحديد الهبوط في الجولتين المتبقيتين، لكنه عاد ليسجل مرة أخرى.

وسدد زيفزيفادزه كرة مقوسة في الزاوية العليا البعيدة بعد أن أفلت من رقابة أوليسه في الدقيقة ​76، ليضع فريقه في ‌المقدمة ⁠3-2 ويحقق رقماً قياسياً ‌للنادي بتسجيله في المباراة الرابعة ‌على التوالي في الدوري.

ثم حصد البديل أوليسه نقطة لفريقه بتسديدة بعيدة المدى ارتطمت بظهر حارس هايدنهايم ⁠ديانت راماج في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويبلغ رصيد ​بايرن 83 نقطة، بينما يلتقي بروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة، مع بروسيا مونشنجلادباخ غداً الأحد.

ويحتل هايدنهايم المركز الأخير برصيد 23 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن فولفسبورج، وثلاث نقاط عن سانت باولي الذي يحتل المركز المؤهل للملحق. ​ويلعب كل من فولفسبورج وسانت باولي غداً الأحد.