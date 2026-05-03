الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«العواصف» تقدم موعد انطلاق سباق ميامي للفورمولا-1

3 مايو 2026 11:00


ميامي (د ب أ)
أعلن منظمو سباق جائزة ميامي الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، اليوم الأحد، تقديم موعد انطلاق السباق لمدة ثلاث ساعات بسبب التهديدات بهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية.
وجاء القرار بعد مشاورات مكثّفة بين مسؤولي فورمولا-1 والاتحاد الدولي لسباقات السيارات والمروجين المحليين، ليبدأ السباق في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، لضمان إنهاء السباق في أفضل الظروف الممكنة، وتجنُّب الصواعق الرعدية التي تفرض قوانين ولاية فلوريدا إيقاف الفعاليات الرياضية في حال حدوثها.
وأوضح البيان الرسمي أن «هذا القرار اتُّخذ لضمان أقل قدر من الارتباك للسباق، ولتأمين أقصى نافذة ممكنة لاستكمال الجائزة الكبرى في أفضل الظروف، وإعطاء الأولوية لسلامة السائقين والمشجعين والفرق والموظفين».
ورغم التعديل، لا يزال احتمال إقامة السباق تحت المطر قائماً، مما يضع السائقين أمام تحدي قيادة الجيل الجديد من السيارات في ظروف رطبة للمرة الأولى، وهو ما أكده كيمي أنتونيللي متصدر البطولة، والمنطلق من المركز الأول، بقوله: «سيكون الأمر صعباً لأن العديد من السائقين لم يستخدموا هذه السيارات في المطر. ووفقاً لردود الفعل، فإن التعامل معها في الظروف الرطبة ليس بالأمر السهل».

الفورمولا
الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
ميامي
سباقات الفورمولا-1
