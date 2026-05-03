السباحة الأميركية والش تُحطم الرقم القياسي لـ100 م فراشة



ميامي (أ ف ب)

حطّمت السباحة الأميركية جريتشن والش الرقم القياسي العالمي لسباق 100 م فراشة مجدداً، بتسجيلها زمناً قدره 54.33 ثانية في بطولة فورت لودردَيل المفتوحة.

وكانت والش نفسها تحمل الرقم القياسي السابق وقدره 54.60 ثانية، سجّلته في المسبح نفسه بولاية فلوريدا خلال لقاء «برو سويم» مايو الماضي.

في الواقع، كسرت والش الرقم القياسي مرتين في يوم واحد خلال لقاء العام الماضي، لترفع بذلك عدد تحطيمها للرقم إلى أربع مرات.

وأصبحت والش، المتوّجة بثلاثة ألقاب عالمية في سنغافورة العام الماضي، أسرع بأكثر من ثانية من ثاني أسرع سباحة في تاريخ السباق، وهي السويدية سارة سيوستروم (55.48 ثانية).

من جهته، أحرز البطل الأولمبي الفرنسي ليون مارشان لقبين، رافعاً رصيده في هذه البطولة إلى أربعة.

وفاز الفرنسي، المتوّج بأربع ذهبيات أولمبية صيف 2024 في باريس، بسباق 200 م صدراً بزمن قدره 2:09:04 دقيقة، مسجّلاً أفضل توقيت له هذا الموسم، قبل أن يتبعه بفوز في سباق 200 م متنوعة بزمن 1:57.28 دقيقة.

وحلّ المجري هوبرت كوش الذي يتدرب مع مارشان، تحت إشراف الأميركي بوب بومان، المدرب السابق للأسطورة مايكل فيلبس، ثانياً في سباق 200 م متنوعة، مشاركةً مع الأميركي كارسون فوستر، بعدما سجّل كل منهما 1:57.95 دقيقة.