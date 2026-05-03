شباب الأهلي والشارقة يتقاسمان ألقاب دوري الكاراتيه



علي معالي (أبوظبي)

اختتم الدوري العام للكاراتيه (كوميتيه) بتقاسم شباب الأهلي والشارقة ألقاب فئات السيدات والناشئات والرجال والناشئين للموسم 2025-2026، بعد أن هيمن كل فريق على مجريات المنافسات، التي أقيمت في نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 11 نادياً و111 لاعباً ولاعبة.

ونجحت لاعبات شباب الأهلي في حصد لقبي فئتي الناشئات والسيدات، بعد تتويجهن بدرعي الدوري العام، فيما تألق نادي الشارقة للألعاب الفردية في منافسات الذكور، بإحرازه لقبي الناشئين والرجال، ليؤكد الناديان حضورهما القوي وتقاسمهما منصات التتويج للدوري العام للكاراتيه لفرق الكاتا والكوميتيه، إناثاً وذكوراً.

وشهد حفل الختام ومراسم التتويج، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، وهم: إبراهيم النعيمي، رئيس لجنة المسابقات، وأحمد سالم باصليب، نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، إلى جانب المهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام.

وجاءت نتائج منافسات الكوميتيه كالتالي، في فئة السيدات، فاز بالمركز الأول نادي شباب الأهلي، وجاءت شرطة دبي وصيفاً، وأكاديمية ماجمادور ثالثاً، وفي فئة الناشئات، شباب الأهلي في المركز الأول، ونادي الفجيرة للفنون القتالية وصيفاً، ومركز طوروسيان الرياضي ثالثاً، وفي فئة الرجال، نادي الشارقة في المركز الأول، ونادي كلباء وصيفاً، ونادي الذيد ثالثاً، وفي فئة الناشئين، الشارقة في المركز، وشباب الأهلي وصيفاً، والذيد ثالثاً.