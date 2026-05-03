جويل إمبيد لاعب سيكسرز يطيح بسيلتيكس في «أجواء عدائية»

سجّل جويل إمبيد 34 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة، وأرسل ست تمريرات حاسمة لزملائه، وأضاف تايريس ​ماكسي 30 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، ليقودا فريقهما فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز 109-100 على مضيفه بوسطن سيلتيكس، في المباراة ⁠السابعة من سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية التي تُحسم ​على أساس الأفضل، في سبع مباريات بالقسم الشرقي ​بدوري ‌كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة ⁠الماضية.

وفاز ​سيفنتي سيكسرز بآخر ثلاث مباريات من السلسلة. وهذه أول مرة في تاريخ الفريق، التي ينجح فيها فيلادلفيا في تعويض تأخره 3-1 في الأدوار الإقصائية و14 في تاريخ الدوري لأي فريق ليفوز 4-3.

وقال نيك نيرس، ‌مدرب سيكسرز «تعاملنا مع اللعب في أجواء عدائية بشكل كاف، لكنني أعتقد أن خوض هذه التجربة كان مفيداً لنا حقاً».

وسيزور ​فيلادلفيا، المصنّف السابع، نيويورك نيكس، المصنف الثالث، غداً الاثنين، في المباراة الأولى من سلسلة الدور الثاني.

وقال جو مازولا، مدرب سيلتيكس: «ما تغيّر في السلسلة هو عودة جويل إمبيد، وأصبحوا فريقاً مختلفاً تماماً».

وشارك إمبيد ‌في المباريات الثلاث الأخيرة بعد ​غيابه عن الملاعب منذ السادس من أبريل الماضي، عقب خضوعه لجراحة طارئة لاستئصال الزائدة الدودية خلال رحلة الفريق إلى تكساس، وتأخر بوسطن المصنف الثاني ​99-98 بعد رمتين ‌حرتين ⁠من نيمياس كيتا، ‌لكن ماكسي سجّل النقاط الثماني ‌التالية، ليتقدم فيلادلفيا 107-98 قبل 15 ثانية على النهاية.

وحصل فيلادلفيا على 23 نقطة ⁠من لاعبه الصاعد في.جيه- إيدجكومب. وأضاف بول جورج 13 ​نقطة. وسجّل كافة بدلاء سيكسرز ثلاث نقاط فقط (جميعها عن طريق كونتين جرايمز).

وغاب جيسون تيتوم لاعب بوسطن عن المباراة بسبب مشكلة في ركبته اليسرى. وغادر الملعب في المباراة السادسة من السلسلة قبل 4:03 دقيقة ​على نهاية الربع الثالث بسبب إصابة في ​ساقه اليسرى.