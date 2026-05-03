يونايتد وليفربول.. المسافة 3 نقاط في «قمة التكافؤ»



معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الأحد، واحدة من أشرس المنافسات في إنجلترا، حيث يحلّ ليفربول ضيفاً على مانشستر يونايتد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو أن الرهانات أقل حدّة مما كانت عليه لو أقيمت هذه المواجهة قبل أسابيع، حيث يكاد يكون من المؤكد لكلا الفريقين ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا باحتلال أحد المراكز الخمسة الأولى في نهاية الموسم، ومع ذلك، يبقى التنافس على الفوز هو الأهم.

وستكون المباراة اليوم متكافئة للغاية، ولا يفصل بين الفريقين سوى 3 نقاط، حيث يحتل مان يونايتد المركز الثالث بـ 61 نقطة، يليه ليفربول في المركز الرابع بـ 58 نقطة.

وتُرجِّح شبكة «أوبتا» فوز مانشستر يونايتد بنسبة 42.8%، ليحقق بذلك الفوز ذهاباً وإياباً على ليفربول في الدوري، مع ذلك، لا يزال ليفربول يملك فرصة 30.5% للخروج من مانشستر بالنقاط الثلاث، بينما تنتهي المباراة بالتعادل بالنسبة المتبقية البالغة 26.7%.

ولم يُحقق مان يونايتد سوى 3 انتصارات في آخر 19 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليفربول (9 تعادلات و7 هزائم)، لكنه يسعى لتحقيق الفوز ذهاباً وإياباً على الريدز للمرة الأولى منذ موسم 2015-2016، فاز يونايتد في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 على ملعب أنفيلد في أكتوبر.

وفاز ليفربول في 3 من آخر 5 مباريات له خارج أرضه في الدوري أمام يونايتد (تعادل واحد وهزيمة واحدة)، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها في زياراته الـ 18 السابقة إلى أولد ترافورد (3 تعادلات و12 هزيمة).

وفاز الريدز في هذه المباراة تحديداً بنتيجة 3-0 الموسم الماضي، والفوز هنا سيجعل آرني سلوت أول مدرب لليفربول يحقق الفوز في أول مباراتين له خارج أرضه في الدوري أمام يونايتد.

ويشعر ليفربول بثقة كبيرة في قدرته على الاقتراب خطوة أخرى نحو هدفه في أولد ترافورد، ويأتي الفريق إلى هذه المباراة بعد سلسلة انتصارات متتالية في الدوري على فولهام وإيفرتون وكريستال بالاس. ولم يسبق له أن حقق سلسلة انتصارات أطول في الدوري إلا في أول 5 مباريات له هذا الموسم، متجاوزاً سلسلة انتصاراته الثلاثة الحالية.

لكن ليفربول لم يَفُز إلا في مباراة واحدة من آخر 12 مباراة له في الدوري ضد الفرق التي بدأت اليوم في المراكز الثلاثة الأولى (7 تعادلات و4 هزائم).

ولم يفز ليفربول إلا في 4 مباريات فقط من أصل 23 مباراة خاضها خارج أرضه في الدوري ضد فرق بدأت اليوم في النصف العلوي من الجدول (10 تعادلات و9 هزائم).

وفي المقابل، سيكون مان يونايتد واثقاً إلى حدٍّ كبير من قدرته على تحقيق الفوز، نظراً لتحسن أدائه منذ تولي مايكل كاريك المسؤولية في يناير. فمنذ أول مباراة له على رأس الجهاز الفني هذا الموسم، حصد الشياطين الحمر نقاطاً أكثر من أي فريق آخر (29 نقطة).

وكانت انتصاراته التسعة في 13 مباراة (تعادلين وخسارتين) أكثر مما حققه روبن أموريم في 20 مباراة في 2025-2026 (8 انتصارات و7 تعادلات و5 خسائر).

وقد حوّل مان يونايتد ملعب أولد ترافورد إلى ملعب صعب الزيارة مرة أخرى. فقد حصد الفريق ثالث أكبر عدد من النقاط على أرضه في الدوري هذا الموسم (36 نقطة)، بينما كان في الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

وحقق «الشياطين الحمر» الفوز في 6 من آخر 7 مباريات على ملعبهم، وخسروا المباراة المتبقية أمام ليدز يونايتد بنتيجة 2-1 الشهر الماضي.