50 نقطة تقلب المشهد.. كيف انهار ليفربول وانتفض مانشستر يونايتد؟



معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه الأنظار إلى ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الأحد، حيث تعود ربما أكثر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز شهرة، عندما يتواجه الغريمان التقليديان مانشستر يونايتد وليفربول مرة أخرى، ويتأخر فريق آرني سلوت بـ 3 نقاط عن فريق مايكل كاريك في جدول ترتيب الدوري.

وبات من شبه المؤكد أن يُنهي كلا الفريقين الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، وبالتالي سيتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل. مع ذلك، عند مقارنة حظوظ كلا الناديين بالموسم الماضي، نجد أن الوضع مختلف تماماً.

حقق ليفربول فوزاً ساحقاً بلقب البريميرليج في أول موسم لسلوت على رأس الفريق، بـ 83 نقطة، ومتفوقاً على جميع منافسيه، وبعد تحطيم الرقم القياسي لأكبر إنفاق مالي لنادٍ في فترة انتقالات واحدة (483 مليون يورو على التعاقدات)، وتحطيم الرقم القياسي لانتقالات البريميرليج مرتين، فشل «الريدز» في المنافسة على اللقب، فهم الآن متأخرون بفارق 24 نقطة عن نفس المرحلة من الموسم الماضي.

وفي المقابل، أنهى مان يونايتد الموسم الماضي في المركز الخامس عشر، وهو أدنى مركز له على الإطلاق، برصيد 42 نقطة فقط، أما هذا الموسم، فهم متقدمون بفارق 22 نقطة، أي ما يقارب 50 نقطة بين الناديين. فكيف اختلف مسار الفريقين في هذا الموسم؟

وكما ذكرنا سابقاً، أنفق ليفربول 483 مليون يورو في الصيف، صحيح أنهم استردوا 220 مليون يورو من بيع اللاعبين، إلا أن الأموال التي أنفقوها لم تؤت ثمارها حتى الآن.

وأصبح ألكسندر إيزاك أغلى لاعب في البريميرليج مقابل 145 مليون يورو، لكنه لم يسجّل سوى 4 أهداف في 21 مباراة، مع العِلم أن موسمه تعثّر بسبب إصابة خطيرة، فيما بلغت تكلفة فلوريان فيرتز 125 مليون يورو، ورغم ظهور لمحات من موهبته، إلا أنه عانى كثيراً للتأقلم مع متطلبات كرة القدم الإنجليزية.

ويمكن اعتبار صفقة هوجو إيكيتيكي البالغة 95 مليون يورو ناجحة إلى حدٍّ ما، لكن كلاً من ميلوس كيركيز (47 مليون يورو) وجيريمي فريمبونج (40 مليون يورو) لم يقدِّما الأداء المأمول. رغم هذا الإنفاق الفلكي، لا تزال هناك ثغرات كبيرة في تشكيلة ليفربول.

وفي غضون ذلك، راهن مان يونايتد على بعض اللاعبين ذوي الخبرة في البريميرليج، وقد أثمرت هذه الرهانات. انضم بريان مبيومو من برينتفورد مقابل 75 مليون يورو، وسجّل 9 أهداف في الدوري، رغم تراجع مستواه مؤخراً.

كما انضم ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون مقابل 74 مليون يورو، وسجّل 8 أهداف. وقد أحدثت حيوية هذين اللاعبين نقلة نوعية في هجوم يونايتد. كما راهن الشياطين الحمر بمبلغ 76 مليون يورو على المهاجم الشاب بنجامين سيسكو، الذي أظهر بالفعل بوادر تألقه وإمكانية تحوله إلى نجم عالمي. وأثبت التعاقد مع الحارس سين لامينز مقابل 21 مليون يورو أنه صفقة موفّقة.

أما فيما يخص استعادة اليونايتد لعافيته! فقد بلغ تراجع اليونايتد منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون عام 2013 ذروته الموسم الماضي. فَقَد الفريق جميع ألقابه، وتكبّد أكبر عدد من الهزائم، وسجّل أدنى رصيد من النقاط في البريميرليج، وتراجع ترتيبه. ومع ذلك، ورغم أنهم ما زالوا بعيدين عن مستواهم السابق، فقد شهد هذا الموسم بعض الخطوات الإيجابية. يبدو أن هذه بداية مرحلة جديدة. حتى في عهد روبن أموريم، تحسّن الأداء، ثم شهد الفريق قفزة نوعية منذ تعيين كاريك في يناير.

لكن هل انطفأت شعلة كلوب في ليفربول؟ فلا يمكن التقليل من شأن ما حققه سلوت في موسمه الأول. فالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسم له في البطولة يُعد إنجازاً عظيماً. وقد نال استحساناً كبيراً لتخليه عن بعض أساليب سلفه يورجن كلوب الهجومية المتهورة والضغط العكسي والمحفوفة بالمخاطر، ليجعل ليفربول أكثر صلابة وحكمة، إلا أن هذا النهج جاء بنتائج عكسية هذا الموسم، حيث بدا الفريق في بعض الأحيان مجرد ظل باهت لقوة ليفربول تحت قيادة كلوب. فقد افتقر الفريق إلى الحيوية والأفكار.