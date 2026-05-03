التحديثات تصنع الفارق لفيرستابن في «الفورمولا-1»



ميامي (د ب أ)

أعرب الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، عن ارتياحه الكبير بعد العودة إلى الصف الأول في انطلاق سباق جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، مؤكداً أنه لم يَعُد يشعر بأنه «مجرد راكب» في سيارة ريد بول.

ويأتي هذا التحسن الملحوظ بعد بداية صعبة للموسم الحالي وضعت السائق الهولندي في المركز التاسع في الترتيب العام، وسط استياء معلن من اللوائح الجديدة لفورمولا-1، لكن التحديثات الكبيرة التي أدخلها الفريق نجحت في تقليص الفارق مع مرسيدس المهيمنة، ليحجز فيرستابن المركز الثاني في التجربة الرسمية لسباق ميامي بفارق 166ر0 ثانية خلف المتصدر كيمي أنتونيللي.

وقال فيرستابن: «أشعر بثقة أكبر بكثير ولم أعُدْ أشعر بأنني مجرد راكب في السيارة. إن التواجد في الصف الأمامي بعد التأخر بفارق ثانية في السباق الأخير هو أمر مذهل».

وأضاف فيرستابن: «عندما أحصل على سيارة أكثر تماسكاً، أحصل على ثقة أكبر، ويمكنني أخيراً الضغط أكثر قليلاً.. الكثير من الأمور تحسّنت بعد أن كانت الكثير من الأمور لا تعمل حتى مطلع هذا الأسبوع».