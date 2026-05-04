مارسيلينو يرحل عن تدريب فياريال



مدريد (رويترز)

أعلن فياريال المنافس في ​دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن مدربه ⁠مارسيلينو جارسيا تورال سيرحل عن ​منصبه في نهاية الموسم ​الحالي ‌رغم قيادة ⁠الفريق ​لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

وقاد المدرب (60 عاماً)، الذي تولى تدريب ‌الفريق بين عامي 2013 و2016 ‌وأشرف على عودته لدوري الأضواء، فياريال أكثر ​من أي مدرب آخر وقاده في 298 مباراة في كافة المسابقات.

ويحتل فياريال المركز الثالث في ‌الدوري الإسباني قبل ​أربع جولات على نهاية الموسم ليضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا ​الموسم المقبل.

وفاز ‌مارسيلينو، ⁠الذي ‌عاد لتدريب ‌فياريال عام 2023، بكأس ملك إسبانيا ⁠مع بلنسية عام 2019 ​وكأس السوبر الإسبانية مع أتليتيك بيلباو عام 2021، وارتبط اسمه بتدريب أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.