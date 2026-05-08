أرسنال يتحدى وستهام للاقتراب من حلم الـ22 عاماً

لندن(أ ف ب)

استعاد أرسنال زمام المبادرة في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقد يقرّبه فوزه على مضيفه وستهام المتعثر الأحد أكثر من لقبه الأول منذ 22 عاماً.

عاد مطارده المباشر مانشستر سيتي بقوة إلى المنافسة الشهر الماضي، لكن التعادل المكلف مع إيفرتون 3-3 مطلع هذا الأسبوع قد يقضي على خيط آماله في النهاية.

ويستضيف توتنهام ليدز وهو يعلم أن الفوز، إلى جانب تعثر وستهام، سيُقربه من منطقة الأمان بعد موسم مضطرب.

وسمح تعثر أرسنال لمنافسه سيتي بالعودة إلى سباق اللقب، لكن انتصاراته المتتالية في الدوري رفعت معنويات النادي اللندني.

وحصل رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على جرعة ثقة إضافية، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني 1-0 في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في ملعب الإمارات الثلاثاء، ما ضمن له بلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه، حيث سيواجه باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب.

ويتقدم أرسنال المتصدر برصيد 76 نقطة، بفارق خمس نقاط عن سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، ويتبقى له مباريات ضد وستهام هذا الأسبوع وبيرنلي وكريستال بالاس، بينما يلعب سيتي أمام برنتفورد وكريستال بالاس (مؤجلة من المرحلة 31) وبورنموث وأستون فيلا.

لم يحقق وستهام، المهدد بالهبوط باحتلاله للمركز الثامن عشر برصيد 36 نقطة، أي فوز على غريمه اللندني على أرضه في الدوري منذ عام 2019، لكنه الآن يكافح من أجل البقاء.

ويخشى الفرنسي تييري هنري المهاجم التاريخي في صفوف أرسنال وأحد أبرز أعضاء الفريق الفائز باللقب الأخير عام 2004، أن تكون مباراة ملعب لندن بمثابة مفاجأة غير متوقعة.

وقال المهاجم الدولي السابق البالغ 48 عاماً لشبكة سكاي سبورتس \"لطالما اعتقدت أن مانشستر سيتي قد يهدر النقاط أمام إيفرتون، وكان قلقي منصباَ على مباراة أرسنال خارج أرضه أمام وستهام\".

وتابع \"لذا سألتزم الصمت ولن أحتفل مبكراً لأن الأمور لم تُحسم بعد، لكني أرى أن ذلك يحدث\".

وحذّر الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدرب توتنهام، فريقه من أنه ليس بأمان من شبح الهبوط إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب)، لكن النقاط السبع التي حصدها من ثلاث مباريات، منها فوزان توالياً، تشير إلى أنه ربما تجاوز أزمته.

قلّل دي تزيربي الذي تولى المسؤولية في نهاية مارس بعد فترة الكرواتي إيجور تودور الموقتة الكارثية في ملعب توتنهام، من أهمية الفوز على أستون فيلا 2-1 في المرحلة الماضية، مشدداً على أن الأمور لم تُحسم بعد.

وبعد مباراة ليدز، يواجه توتنهام، صاحب المركز السابع عشر حالياً برصيد 37 نقطة في جدول الترتيب والمتقدم بنقطة واحدة على وستهام، تشيلسي وإيفرتون، وكلاهما لا يزال يطمح للمشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وسيحسم فوز ليدز الإثنين بقاءه في دوري الأضواء، علماً أنه يحتل المركز الرابع عشر برصيد 43 نقطة.

على الجانب الأخر، انهار موسم تشيلسي في الدوري بعدما قضت ست هزائم متتالية على آماله في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ولا يزال أمام تشيلسي الذي بات يشرف عليه المدرب كالوم ماكفارلين لفترة موقتة بعد رحيل سلفه ليام روسينيور بعد سلسلة من 5 هزائم توالياً في الدوري، فرصة لإنهاء الموسم بنتيجة مميزة في حال فوزه على مانشستر سيتي في نهائي الكأس، لكن مستواه في الدوري مخيب للآمال.

ولم يحقق فريق \"البلوز\"، صاحب المركز التاسع برصيد 48 نقطة، أي فوز في \"البريميرليج\" منذ أوائل مارس، حين تغلب على أستون فيلا 4-1 في المرحلة التاسعة والعشرين، ولم يسجل سوى هدف واحد في مبارياته الست الأخيرة، وذلك في خسارته أمام نوتنجهام فورست 1-3 الإثنين.

ويخوض الفريق اللندني رحلة محفوفة بالمخاطر هذا الأسبوع لمواجهة ليفربول، الذي بات بإشراف مدربه الهولندي أرنه سلوت، على وشك التأهل للمسابقة القارية الأم الموسم المقبل.