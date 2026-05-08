«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تنظم بطولة الباراجواي الوطنية

أبوظبي(وام)

أعلنت رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، عن تنظيم بطولة الباراجواي الوطنية 2026 لمنافسات البدلة ومن دون بدلة، الأحد المقبل، ضمن جولة AJP العالمية، بمشاركة مئات اللاعبين المحليين والدوليين، في واحدة من أبرز بطولات الجوجيتسو التي تستضيفها الباراغواي خلال العام الجاري.

ويشهد الحدث مشاركة لاعبين من 13 دولة، إلى جانب حضور واسع للمواهب المحلية في الباراجواي، في ظل الاهتمام المتزايد برياضة الجوجيتسو داخل الدولة، حيث تشهد باراجواي نمواً ملحوظاً في أعداد الممارسين والأكاديميات والجماهير المهتمة بهذه الرياضة خلال السنوات الأخيرة.

وتحظى منافسات الجوجيتسو في الباراجواي بإقبال جماهيري، حيث يحرص أهالي اللاعبين وأصدقاؤهم على الحضور لمتابعة النزالات والأجواء الرياضية المصاحبة للبطولات، بما يمنح الحدث طابعاً مجتمعياً ورياضياً مميزاً، ويعكس الشعبية المتنامية للعبة في أميركا اللاتينية.

وتقام البطولة برعاية مجموعة «EDGE»، التي تواصل دعم رؤية رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نشر وتطوير الرياضة عالمياً تحت اسم أبوظبي، من خلال تنظيم البطولات المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيز حضور الإمارات في مختلف القارات، لا سيما في دول أميركا اللاتينية التي أصبحت من أبرز المناطق الصاعدة في الرياضات القتالية.

وتواصل جولات AJP العالمية تسجيل حضورها القوي في العديد من دول العالم، ضمن استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسي الجوجيتسو وتعزيز انتشار اللعبة، عبر بطولات تقام وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية، وتجمع بين المنافسة الرياضية والتبادل الثقافي بين مختلف الشعوب والمجتمعات الرياضية.