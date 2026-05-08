«المصارعة» يعلن اكتمال الاستعدادات لكأس الاتحاد

أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد الإمارات للمصارعة، اكتمال استعداداته لانطلاقة النسخة الثالثة من بطولة كأس اتحاد الإمارات للمصارعة، والمقررة غداً في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة أكثر من 160 لاعباً يشاركون في فئتي تحت 13، و17 عاماً.

ويجري اتحاد المصارعة اليوم في مبادلة أرينا عملية الوزن للاعبين، وذلك بداية من الساعة 3 مساء، حيث تم تخصيص 10 أوزان لفئة تحت 13 عاماً، مثلها لفئة تحت 17 عاماً.

وأكد الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام الاتحاد، أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالحدث الذي يشهد مشاركة واسعة من مختلف الأندية، في خطوة تدعم نشر اللعبة والترويج لها بين مختلف المراحل السنية.

وأشار الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، إلى أن البطولة ستواصل تحقيق أهدافها باكتشاف المزيد من المواهب الواعدة، والعمل على رعايتها، من أجل إعداد جيل قادر على تمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية.