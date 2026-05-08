الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تخطى جوارديولا وزيدان.. إنريكي «ملك الأبطال»!

تخطى جوارديولا وزيدان.. إنريكي «ملك الأبطال»!
8 مايو 2026 22:45

معتز الشامي (أبوظبي)
أظهر باريس سان جيرمان كفاءته العالية بتغلبه على بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا، بنتيجة إجمالية 6-5 وتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ليواجه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال، في بودابست يوم 30 مايو الجاري.
ورغم أن تأهل باريس سان جيرمان الأخير يعود بلا شك إلى الأداء الفردي الرائع لنجوم الفريق، إلا أنه يعد دليلاً إضافياً على سيطرة لويس إنريكي المحكمة على البطولة الأوروبية.
ورغم أن التعادل مع بايرن ميونيخ، على ملعب أليانز أرينا، لم يكن سوى المباراة رقم 78 لإنريكي في دوري أبطال أوروبا، إلا أن المدرب الإسباني قد فاز بالبطولة مرتين بالفعل، ويسعى لتحقيق اللقب الثالث بنهاية الشهر.
رغم أن إنريكي حصل على استراحة من كرة القدم المحلية، عندما قرر تدريب المنتخب الإسباني بين عامي 2019 و2022، إلا أن سجله في دوري أبطال أوروبا لا يزال مذهلاً.
ويعد هذا الموسم هو السادس له في البطولة، سواء مع برشلونة أو باريس سان جيرمان، وبفضل نجاحه مع الناديين، قلما يضاهي أي مدرب آخر سجل إنريكي في هذه البطولة.
وفي 78 مباراة قادها على أكبر مسرح أوروبي، فاز إنريكي في 50 مباراة، وتعادل في 10، وخسر 18 فقط. وهذا يعطي المدرب البالغ من العمر 55 عاماً معدل 2.05 نقطة في المباراة الواحدة في دوري أبطال أوروبا.
ويتفوق سجل إنريكي على بعض المدربين المتميزين في كرة القدم الحديثة، وذلك عند مقارنة سجله بسجلاتهم منذ أن بدأ إنريكي مسيرته التدريبية في هذه البطولة. 
ويتفوق مدرب باريس سان جيرمان حالياً على يورجن كلوب (1.95)، وجوليان ناجلسمان (1.96)، وزين الدين زيدان (2.02)، وحتى على بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي يأتي في المرتبة التالية مباشرة بسجل 2.02 نقطة في المباراة الواحدة في دوري أبطال أوروبا. 
وبالتالي، لم يتفوق على إنريكي في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2014 سوى مدربين اثنين فقط في جميع أنحاء أوروبا؛ كارلو أنشيلوتي بسجل 2.06 نقطة في المباراة الواحدة، وهانسي فليك، مدرب برشلونة الحالي، الذي يتمتع بمتوسط مذهل يبلغ 2.30 نقطة في المباراة الواحدة.

أخبار ذات صلة
مبابي يجدد تلك الأحاديث.. أساطير غادروا البرنابيو دون الفوز بالأبطال
نهائي «الأبطال».. إصابات واعتقالات واحتفالات في باريس!
جوارديولا
لويس إنريكي
زيدان
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
بريجميتش يعيد ديوكوفيتش إلى الواقع الأليم!
الرياضة
بريجميتش يعيد ديوكوفيتش إلى الواقع الأليم!
اليوم 23:36
ريال مدريد أفضل في غياب مبابي.. الأرقام تجيب!
الرياضة
ريال مدريد أفضل في غياب مبابي.. الأرقام تجيب!
اليوم 23:30
المغني المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي
الترفيه
رحيل المغني المغربي عبد الوهاب الدكالي عن 85 عاما
اليوم 23:02
مبابي يجدد تلك الأحاديث.. أساطير غادروا البرنابيو دون الفوز بالأبطال
الرياضة
مبابي يجدد تلك الأحاديث.. أساطير غادروا البرنابيو دون الفوز بالأبطال
اليوم 23:00
تخطى جوارديولا وزيدان.. إنريكي «ملك الأبطال»!
الرياضة
تخطى جوارديولا وزيدان.. إنريكي «ملك الأبطال»!
اليوم 22:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©