تخطى جوارديولا وزيدان.. إنريكي «ملك الأبطال»!

معتز الشامي (أبوظبي)

أظهر باريس سان جيرمان كفاءته العالية بتغلبه على بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا، بنتيجة إجمالية 6-5 وتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ليواجه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال، في بودابست يوم 30 مايو الجاري.

ورغم أن تأهل باريس سان جيرمان الأخير يعود بلا شك إلى الأداء الفردي الرائع لنجوم الفريق، إلا أنه يعد دليلاً إضافياً على سيطرة لويس إنريكي المحكمة على البطولة الأوروبية.

ورغم أن التعادل مع بايرن ميونيخ، على ملعب أليانز أرينا، لم يكن سوى المباراة رقم 78 لإنريكي في دوري أبطال أوروبا، إلا أن المدرب الإسباني قد فاز بالبطولة مرتين بالفعل، ويسعى لتحقيق اللقب الثالث بنهاية الشهر.

رغم أن إنريكي حصل على استراحة من كرة القدم المحلية، عندما قرر تدريب المنتخب الإسباني بين عامي 2019 و2022، إلا أن سجله في دوري أبطال أوروبا لا يزال مذهلاً.

ويعد هذا الموسم هو السادس له في البطولة، سواء مع برشلونة أو باريس سان جيرمان، وبفضل نجاحه مع الناديين، قلما يضاهي أي مدرب آخر سجل إنريكي في هذه البطولة.

وفي 78 مباراة قادها على أكبر مسرح أوروبي، فاز إنريكي في 50 مباراة، وتعادل في 10، وخسر 18 فقط. وهذا يعطي المدرب البالغ من العمر 55 عاماً معدل 2.05 نقطة في المباراة الواحدة في دوري أبطال أوروبا.

ويتفوق سجل إنريكي على بعض المدربين المتميزين في كرة القدم الحديثة، وذلك عند مقارنة سجله بسجلاتهم منذ أن بدأ إنريكي مسيرته التدريبية في هذه البطولة.

ويتفوق مدرب باريس سان جيرمان حالياً على يورجن كلوب (1.95)، وجوليان ناجلسمان (1.96)، وزين الدين زيدان (2.02)، وحتى على بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي يأتي في المرتبة التالية مباشرة بسجل 2.02 نقطة في المباراة الواحدة في دوري أبطال أوروبا.

وبالتالي، لم يتفوق على إنريكي في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2014 سوى مدربين اثنين فقط في جميع أنحاء أوروبا؛ كارلو أنشيلوتي بسجل 2.06 نقطة في المباراة الواحدة، وهانسي فليك، مدرب برشلونة الحالي، الذي يتمتع بمتوسط مذهل يبلغ 2.30 نقطة في المباراة الواحدة.