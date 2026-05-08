الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوزمين وإسماعيل راشد إلى الرياض لحضور قرعة «آسيا 2027»

كوزمين وإسماعيل راشد إلى الرياض لحضور قرعة «آسيا 2027»
8 مايو 2026 22:15

معتز الشامي (أبوظبي)
غادر الروماني كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، وإسماعيل راشد مدير المنتخب، إلى الرياض لحضور حفل قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 والتي تقام في السعودية مساء اليوم، ويحلّ خلالها منتخبنا في التصنيف الثاني للبطولة، مع كل منتخبات قطر والعراق والأردن وعمان وسوريا.
وتشهد البطولة حتى الآن تأهل 23 منتخباً، بعد سلسلة طويلة من التصفيات استمرت ثلاثة أعوام، بينما سيُحسم المقعد الأخير بين لبنان واليمن، اللذين يلتقيان في الرابع من يونيو 2026 لتحديد المتأهل منهما.
ووفق نظام القرعة المرتقبة، تقرر أن يتم توزيع المنتخبات المشاركة في البطولة على أربعة مستويات، يضم كلٌّ منها ستة منتخبات، وذلك وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ الأول أبريل الماضي، وبعد ذلك، سيتم سحب المنتخبات إلى ست مجموعات، تضم كل واحدة أربعة منتخبات، من المجموعة الأولى إلى السادسة.
ولضمان خوض السعودية المباراة الافتتاحية، تم وضع الدولة المضيفة في المركز الأول ضمن المستوى الأول، وستكون أول من يتم سحبه. وجاءت المستويات على النحو التالي، حيث ضم المستوى الأول «السعودية (التصنيف العالمي61)، اليابان (18)، إيران (21)، جمهورية كوريا (25)، أستراليا (27)، أوزبكستان (50)». 
والمستوى الثاني ضم، قطر (55)، العراق (57)، الأردن (63)، الإمارات (68)، عُمان (79)، سوريا (84). 
وضم المستوى الثالث، البحرين (91)، تايلاند (93)، الصين (94)، فلسطين (95)، فيتنام (99)، طاجيكستان (103). 
وفي المستوى الرابع حلّ كلٌّ من، قرغيزستان (107)، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (118)، إندونيسيا (122)، الكويت (134)، سنغافورة (147)، لبنان (108)/اليمن (149).
وكان الجهاز الفني للمنتخب، قد قرر عدم خوض تجمع عقب نهاية الموسم الجاري، وخوض تجربتين وديتين ربما مع بعض المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، بسبب عدم جدوى ذلك التجمع، الذي يأتي بعد فترة مضغوطة من المشاركات القارية والمحلية للاعبين وكذلك الدوليون منهم، وبالتالي فضل المنتخب بالتنسيق مع الإدارة الفنية للاتحاد، منح اللاعبين الراحة الكافية، خاصة أن الموسم الجديد 2026-2027، سينطلق مبكراً منتصف أغسطس المقبل.
بينما سيكون هناك معسكر خارجي للمنتخب ما بين أواخر يوليو وأوائل أغسطس المقبلين في أوروبا، مع احتمالية خوض تجارب ودية للوقوف على جاهزية اللاعبين الدوليين وزيادة التجانس فيما بينهم.

أخبار ذات صلة
3 مراحل تجهّز «الأبيض» لكأس آسيا و«خليجي 27»
«مونديال 2026» يحسم بديل كوزمين
كوزمين
إسماعيل راشد
كأس أمم آسيا
آخر الأخبار
بريجميتش يعيد ديوكوفيتش إلى الواقع الأليم!
الرياضة
بريجميتش يعيد ديوكوفيتش إلى الواقع الأليم!
اليوم 23:36
ريال مدريد أفضل في غياب مبابي.. الأرقام تجيب!
الرياضة
ريال مدريد أفضل في غياب مبابي.. الأرقام تجيب!
اليوم 23:30
المغني المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي
الترفيه
رحيل المغني المغربي عبد الوهاب الدكالي عن 85 عاما
اليوم 23:02
مبابي يجدد تلك الأحاديث.. أساطير غادروا البرنابيو دون الفوز بالأبطال
الرياضة
مبابي يجدد تلك الأحاديث.. أساطير غادروا البرنابيو دون الفوز بالأبطال
اليوم 23:00
تخطى جوارديولا وزيدان.. إنريكي «ملك الأبطال»!
الرياضة
تخطى جوارديولا وزيدان.. إنريكي «ملك الأبطال»!
اليوم 22:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©