مبابي يجدد تلك الأحاديث.. أساطير غادروا البرنابيو دون الفوز بالأبطال

معتز الشامي (أبوظبي)

يخيم شبح على ريال مدريد اليوم، وخاصة على أحدث صفقات فلورنتينو بيريز الكبيرة؛ كيليان مبابي. الفرنسي، الذي انضم إلى المرينجي صيف 2024 بعد محاولات عديدة من باريس سان جيرمان لمنع انتقاله إلى سانتياجو برنابيو، أمضى موسمين في إسبانيا، لكن سجله من حيث الألقاب ضعيف للغاية.

وفاز الفريق بكأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال العام الماضي - وهو إنجاز بكل المقاييس، لكن مبابي لم يرفع كأس دوري أبطال أوروبا بعد، ذلك اللقب الأرفع مكانة في البرنابيو قبل وصوله، حيث فاز ريال مدريد بكأسين أوروبيتين في عامين، لكن ما يحدث لكيليان ليس جديداً في تاريخ صفقات ريال مدريد الكبيرة.

الحقيقة هي أن هناك لاعبين، رغم موهبتهم الهائلة على أرض الملعب، واجهوا سوء الحظ بالرحيل عن ريال مدريد دون أن يرفعوا كأس دوري أبطال أوروبا. بداية، هناك حالة رونالدو نازاريو، أحد أبرز صفقات فلورنتينو بيريز خلال فترته الأولى على رأس النادي (2000-2006).

ووصل "الظاهرة" عام 2002 قادماً من إنتر ميلان مقابل 45 مليون يورو، حيث أمضى المهاجم 4 سنوات ونصف في البرنابيو، ورغم كونه أحد أبرز المهاجمين رقم 9 في عالم كرة القدم، لم يكن ذلك كافياً للفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويجد ديفيد بيكهام نفسه في وضع مشابه، حيث انضم اللاعب الإنجليزي إلى مانشستر يونايتد بعد عام من انضمام رونالدو مقابل 35 مليون يورو، ليصبح أحد أبرز لاعبي الفريق.

ولم يتمكن اللاعب رقم 23، الذي سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا مع الشياطين الحمر، من تكرار هذا الإنجاز في مدريد، واقتصرت حصيلته من الألقاب مع الملكي على لقبين في الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

ومثل المهاجم البرازيلي، كان بيكهام جزءًا من حقبة "الجالاكتيكوس" في ريال مدريد، وهو الفريق الذي ضم لاعبين بارزين مثل؛ زين الدين زيدان، ولويس فيجو، وراؤول جونزاليس، ومايكل أوين، وغيرهم. واعتزل لاعب الوسط، الذي غادر إسبانيا عام 2007، بعد أن لعب لفترات قصيرة في الولايات المتحدة، وميلان، وباريس سان جيرمان.

ويعد فابيو كانافارو لاعب كرة قدم أسطوري آخر لعب لريال مدريد، حيث تعاقد معه رامون كالديرون عام 2006، وقضى 3 مواسم مع النادي، لكن لم يتمكن قلب الدفاع، الذي وصل إلى البرنابيو بعد فوزه بالكرة الذهبية، من الفوز بدوري أبطال أوروبا خلال فترة وجوده في إسبانيا، كما فشل في تحقيقه في بلاده، واعتزل كانافارو كواحد من أبرز المدافعين في كرة القدم الحديثة ممن لم يسبق لهم الفوز بأهم بطولة قارية.

كما يعد كاكا أحدث مثال بارز على لاعب ريال مدريد الذي لم يحالفه الحظ بالفوز بدوري أبطال أوروبا، حيث وصل لاعب خط الوسط الهجومي كواحد من أبرز نجوم الفريق في بداية ولاية فلورنتينو بيريز الثانية (منذ عام 2009)، وقضى 4 سنوات في البرنابيو.

وعانى البرازيلي من الإصابات، ما أدى إلى غيابه عن العديد من المباريات، لكنه وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، حيث مني بهزائم مؤلمة أمام برشلونة وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، ورحل عن الفريق عام 2013، قبل عام من فوز ريال مدريد بلقبه العاشر في دوري أبطال أوروبا، مع العلم أنه سبق له الفوز باللقب عام 2007 مع ميلان.