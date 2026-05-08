زفيريف يتقدم في روما وشفيونتيك تفلت من «كمين ماكنالي»

روما (أ ف ب)

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنّف الثالث عالمياً الدور الثالث من دورة روما للألف نقطة في كرة المضرب، بعد فوزه المريح على مواطنه دانيال ألتماير 7-5 و6-3، في الوقت الذي عانت فيه البولندية إيجا شفيونتيك الرابعة للتأهل بتخطيها بصعوبة الأميركية كايتي ماكنالي 6-1 و6-7 (5-7) و6-3.

ولدى الرجال، احتاج زفيريف حامل اللقب مرتين ساعة و45 دقيقة من أجل التفوّق على مواطنه، الذي لم يسبق له الفوز بأي لقب في جولة المحترفين، ولم يستطع إظهار أي قدرة على مجاراة المصنّف الثاني في الدورة.

ويقدّم زفيريف عروضاً جيدة في الفترة الأخيرة بعد أن بلغ نهائي دورة مدريد الأسبوع الماضي، وهو الآن في الجهة المقابلة للإيطالي يانيك سينر في القرعة، ما يجعل فرضية أن يتواجه معه في النهائي مرتفعة.

وكان ابن الـ 29 عاماً قد خسر أمام سينر في 4 من دورات الألف نقطة هذا العام، وسيكون عليه رفع مستواه إلى أقصى حدود من أجل إحراز لقبه الثالث في العاصمة الإيطالية بعد 2017 و2024.

وواصل الإسباني الواعد رافايل خودار تألقه متخطياً البرتغالي نونو بورجيش 7-6 (7-4) و6-4، ضارباً موعداً في الدور الثالث مع الإيطالي ماتيو أرنالدي.

وقلب أرنالدي تأخره بمجموعة أمام الأسترالي أليكس دي مينور إلى انتصار 4-6 و7-6 (7-5) و6-4.

من جهة أخرى، إيجا شفيونتيك احتاجت صاحبة الألقاب الثلاثة في روما في 2021 و2022 و2024، إلى ساعتين و45 دقيقة لتجاوز عقبة الأميركية المصنفة 63، لتواجه الفائزة بين الأميركية الأخرى إيما نافارو والإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو.

وخسرت المُتوّجة بستة ألقاب في الجراند سلام، إرسالها في الشوط الافتتاحي من المجموعة الأولى، لكنها فازت في الأشواط الستة التالية، في طريقها لحسمها 6-1.

وفي الثانية، تقدّمت البولندية المتخصصة باللعب على الأراضي الترابية، 5-4 بفضل كسر إرسال منافستها في الشوط الثالث، لكنها لم تحسم المباراة في الشوط العاشر على إرسالها، فردّت الأميركية الدين 5-5.

وفي الشوطين التاليين، تبادلت اللاعبتان الكسر 6-6، ولجأتا إلى شوط فاصل تاي برايك، حسمته ماكنالي 7-5.

وحظيت شفيونتيك بكسرين في المجموعة الثالثة في الشوطين الرابع والثامن، مقابل كسر للأميركية في الشوط الخامس، مكنّاها من الحسم 6-3 وحجز بطاقة التأهل.

وانسحبت الكندية فيكتوريا مبوكو التاسعة، من المنافسات الجمعة بسبب المرض، فيما حلّت مكانها في القرعة التشيكية نيكولا بارتونكوفا التي تأهلت بصفتها «الخاسرة المحظوظة».