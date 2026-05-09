«البلاي أوف».. «نيكس» يكتسح «فيلادلفيا» و«سبيرز» يعبر «تيمبرولفز»

نيويورك (رويترز)

سجّل جالن برونسون 33 نقطة، ليقود نيويورك نيكس للفوز 108-94 على مضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الليلة الماضية، ليواصل فريقه هيمنته على سلسلة قبل نهائي القسم الشرقي في ​دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأحرز ميكال بريدجز 23 نقطة، وأضاف لاندري شاميت 15 نقطة، ليساعدا في فوز نيكس الثالث في المباراة الثالثة من السلسلة، التي تُحسم على أساس الأفضل في ⁠سبع مباريات، والاقتراب من التأهل إلى نهائي القسم الشرقي.

وسيحاول نيكس، الذي احتل ​المركز الثالث في الموسم الاعتيادي بالقسم الشرقي، حسم السلسلة عندما يحلّ ضيفاً ​على فيلادلفيا ‌في المباراة الرابعة غداً الأحد.

وكان كيلي أوبري ⁠جونيور ​أكثر لاعب تسجيلاً للنقاط في صفوف سيفنتي سيكسرز بتسجيله 22 نقطة، وأضاف زميله تايرس ماكسي 17 نقطة، ورغم أن بول جورج سجّل 15 نقطة في الربع الأول، فإنه لم يحرز أي نقطة في بقية المباراة.

وعاد جويل إمبد للمشاركة في التشكيلة الأساسية مع فيلادلفيا، بعد غياب لاعب الارتكاز عن ‌المباراة الثانية بسبب إصابته في الفخذ والكاحل، ليسجل 18 نقطة ويتصدى لثلاث محاولات.

وفي مباراة أخرى أقيمت الليلة الماضية، سجل فيكتور ويمبانياما 39 نقطة، ‌واستحوذ على 15 كرة مرتدة، وتصدى ​لخمس رميات، ليقود سان أنطونيو سبيرز للفوز 115-108 على مضيفه مينيسوتا تيمبرولفز، في المباراة الثالثة من سلسلة قبل نهائي القسم الغربي.

وأحرز ويمبانياما 13 من أصل 18 محاولة، بينها ثلاث من أصل خمس محاولات ​من خارج القوس، ليساعد سبيرز على ‌التقدم ⁠2-1 في ‌السلسلة.

وأضاف ديارون فوكس 17 نقطة، وحقق ستيفون كاسل ‌رقمين مزدوجين، بعدما أحرز 13 نقطة وقدّم لزملائه 12 تمريرة حاسمة.

وكان أنتوني إدواردز أكثر لاعب تسجيلاً للنقاط من ⁠تيمبرولفز، بعدما أحرز 32 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة، وأنهى زميله ​ناز ريد المباراة بتسجيل 18 نقطة والاستحواذ على تسع كرات مرتدة من على مقاعد البدلاء.

وبعد أن قلّص تيمبرولفز، الذي تأخر بفارق 15 نقطة في الربع الأول، النتيجة لتصبح 106-103 قبل ثلاث دقائق و27 ثانية على النهاية، وسّع ويمبانياما الفارق لسان أنطونيو بتسجيل ثالث رمية ثلاثية له في المباراة.

كما ​سجّل ويمبانياما وديلان هاربر رميتين حُرتين لكل منهما في الدقيقة الأخيرة، ​ليساعدا سبيرز على حسم الفوز.