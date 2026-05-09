عقد جديد أم رحيل؟.. سر صحوة فينيسيوس في 2026

معتز الشامي (أبوظبي)

لا يمر يوم هادئ في ريال مدريد، وبينما تصدرت عناوين الأخبار مزاعم توتر علاقة كيليان مبابي بزملائه، لدرجة أن تألق فينيسيوس جونيور الأخير لم يحظ بالاهتمام الكافي.

وكان هناك توتر ملحوظ بين البرازيلي وتشابي ألونسو خلال فترة الإسباني غير الموفقة مع الفريق الملكي، وكان مستواه أقل بكثير من مستواه المعهود، حيث جاء تراجع مستوى فينيسيوس خلال فترة مضطربة شهدت تكهنات مستمرة حول مستقبله طويل الأمد في مدريد.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في عام 2027، وقد انخرط وكلاؤه في مفاوضات مع إدارة ريال مدريد لمدة 12 شهراً دون التوصل إلى اتفاق.

وتشير التقارير إلى أن فينيسيوس يرغب في الحصول على راتب مماثل لراتب مبابي، وهو ما يرفضه ريال مدريد خشية زيادة التوترات داخل الفريق.

ولا تزال معضلة عقد فينيسيوس المعقدة قائمة، وسيحتاج إلى حل هذا الصيف قبل دخوله الأشهر الأخيرة من عقده، إلا أن تحسن مستواه في عام 2026 تحت قيادة ألفارو أربيلوا جاء في الوقت المناسب تماماً، ليمنحه مزيداً من القوة التفاوضية عند تجديد عقده.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفين في فوز ريال مدريد على إسبانيول 2-0، ما حال دون تتويج برشلونة بلقب الدوري، مؤقتاً، حيث سيفوز فريق هانسي فليك بلقب الدوري الإسباني في حال التعادل في الكلاسيكو يوم الأحد.

وكان الهدفان علامة فارقة للبرازيلي، حيث رفعا رصيده هذا الموسم في جميع المسابقات إلى 21 هدفاً، ليصل الآن إلى حاجز العشرين هدفاً في 5 مواسم متتالية.

وعلى مدار المواسم الخمسة الماضية، خاض فينيسيوس 254 مباراة مع ريال مدريد (بمعدل 50 مباراة في الموسم الواحد)، وهو إنجاز ثابت أهله لدخول إحدى أعرق قوائم النادي، حيث يعد البرازيلي واحداً من 8 لاعبين فقط في ريال مدريد سجلوا 20 هدفاً أو أكثر (في جميع المسابقات) لـ5 مواسم متتالية، بجانب باهينيو، دي ستيفانو، بوشكاش، هوجو سانشيز، راؤول، كريستيانو رونالدو، بنزيمة... والآن فينيسيوس.

ولم يسجل سوى هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، أهدافاً أكثر من مهاجم ريال مدريد في عام 2026، حيث سجل فيني 16 هدفاً في 26 مباراة خلال العام، متفوقاً بذلك على عثمان ديمبيلي، ولامين يامال، ولويس دياز.

ولم يسجل فيني سوى هدف واحد في عام 2026 تحت قيادة ألونسو، بينما سجل 15 هدفاً تحت قيادة أربيلوا. ومن المثير للاهتمام، أنه عند احتساب التمريرات الحاسمة، يبلغ متوسط مساهمة فيني في الأهداف 0.91 لكل 90 دقيقة تحت قيادة أربيلوا، مقارنة ب 0.62 تمريرة حاسمة لكل 90 دقيقة تحت قيادة ألونسو.

ولا شك في تحسنه الملحوظ، ولكن ما سر هذا التحسن، وماذا يبشر به لمستقبله؟ يحتاج فينيسيوس للشعور بأهميته ليقدم أداءً مميزاً. بعد بداية موسم سيئة وأدائه المتواضع مع ألونسو، يبدو أن دعم أربيلوا ساعده على رفع مستواه، علاوة على ذلك، لطالما كان لاعباً غير ثابت المستوى، يتأرجح بين الأداء الاستثنائي وأشهر من التراجع.

وينتهي عقد فيني في عام 2027، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديده، فسيكون هذا الصيف هو الوقت الأمثل لبيعه، حيث ألمح المقربون منه في الأيام الأخيرة، إلى أنه متردد أحيانا بشأن البقاء أو الرحيل، وعلاوة على ذلك، لا تبدو علاقته مع مبابي سلسة تماماً.