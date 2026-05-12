«جودلفين» تطارد لقب لوكينج ستيكس عبر «نوتابل سبيتش»

12 مايو 2026 15:30

عصام السيد (أبوظبي)
يستهدف «نوتابل سبيتش» نجم جودلفين بإشراف شارلي أبلبي، وبطل سباق البريدرز كب مايل المنافسة، الفوز بسباق لوكينج ستيكس بمضمار نيوبري بإنجلترا يوم السبت المقبل.
ويتوقع أن يشهد سباق بويل سبورتس لوكينج ستيكس المثير هذا الأسبوع منافسة قوية، حيث يتنافس ثلاثة عشر حصاناً، بعد تأكيد مشاركتهم في هذا السباق المرموق من الفئة الأولى.
وأبقى شارلي أبلبي، مدرب الحصان «نوتابل سبيتش»، على نيوبري كخيارٍ مؤكد لمشاركة «أوبرا بالو»، رغم توجيهه نحو سباق «جائزة آغا خان الرابعة» (المعروف سابقاً باسم جائزة إسبهان) بعد فوزه المذهل في سباق «بيت 365 مايل».
ويُعد السباق أول اختبار رئيسي بالموسم الأوروبي للخيول الأكبر سناً على مسافة الميل، وهو السباق الذي انطلق للمرة الأولى في عام 1958، فيما يعد جودلفين الفريق المتصدر للملاك في لائحة السباق، حيث أحرز اللقب تسع مرات. 
ويسعى «داميسوس» للفوز بأول سباق من الفئة الأولى لصالح فريق واذنان ريسينج بإشراف جون وثادي جوسدن، كما يشارك الملاك بالحصان «جلاديوس»، الذي يدربه أندرو بالدينج.
ويسعى كل من «زيوس أوليمبيوس» و«مور ثاندر» أيضاً لتحقيق أول فوز لهما في سباقات الفئة الأولى، بينما أبقى تشارلي هيلز على الحصان «سيسيرو جيفت»، بطل سباق الملكة إليزابيث الثانية ستيكس بنسبة 100-1.
وقد يكون هناك حصان فرنسي مثير للاهتمام، وهو «سهلان»، الفائز بسباق جائزة مولان العام الماضي، لصالح فرانسيس جرافارد وفريق الشقب ريسينج.
فيما «فيلد أوف جولد» من بين الخيول التي تم استبعادها، مع ذلك، قد يُشارك مالكوه، جودمونت، بالحصان «جونكيل»، وصيف سباق الألفي جينيز الفرنسي العام الماضي.

