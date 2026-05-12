تهمة تجسس في الدوري الإنجليزي

ساوثهامبتون (أ ب)

طلب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي مهلة إضافية لاستكمال مراجعة داخلية بعد اتهامه بالتجسس على تدريبات ميدلزبره قبل مباراتي الفريقين في التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، وأكد ساوثهامبتون في بيان رسمي اليوم الثلاثاء أنه «يتعاون بشكل كامل» مع الجهات المسؤولة عن كرة القدم الإنجليزية بعد اتهامه بخرق اللوائح يوم الجمعة بسبب تصوير تدريبات منافسه من دون إذن.

وطالب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لجنة تأديبية مستقلة بعقد جلسة استماع في «أقرب فرصة ممكنة».

وتعادل الفريقان ذهاباً من دون أهداف يوم السبت، ويتجدد اللقاء إياباً مساء الثلاثاء في معقل ساوثهامبتون، وسيصعد الفائز منهما لمواجهة هال سيتي في نهائي التصفيات على ملعب ويمبلي 23 مايو.

كما يتنافس طرفا هذا النهائي على التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة مالية لا تقل عن 200 مليون جنيه إسترليني (270 مليون دولار) من أرباح قادمة.

وأعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي أن ساوثهامبتون متهم باختراق اللوائح التي تلزم الأندية بالتعامل المتبادل على أساس أقصى درجات حسن النية، وتشدد أيضاً على منع مراقبة أو محاولة مراقبة المنافس قبل 72 ساعة من مباراة بين الفريقين.

وتعد هذه الواقعة ثاني قضية تجسس تضرب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي «تشامبيونشيب» في الأعوام الأخيرة، حيث قررت رابطة الدوري الإنجليزي تغريم نادي ليدز يونايتد 200 ألف جنيه إسترليني (259 ألف دولار) في 2019 بسبب التجسس على حصة تدريبية لفريق ديربي كاونتي.

وأقر الأرجنتيني مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد آنذاك بأنه المسؤول عن تكليف أحد معاونيه بالتجسس على ديربي كاونتي.