الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
تألق نوير يفرض مناقشات حول عودته للماكينات

13 مايو 2026 12:26

برلين(د ب أ)
أكدت مجلة "كيكر" على وجود مناقشات فى الدوائر الداخلية للمنتخب الألمانى، بشأن عودة حارس المرمى المخضرم مانويل نوير للمشاركة مع المنتخب في كأس العالم، وذلك بشكل يتجاوز كثيرا تصريحات المدرب جوليان ناجلسمان.
وأشار تقرير المجلة الألمانية إلى أن نادي بايرن ميونيخ على علم بهذه المناقشات.
وكان ناجلسمان ونوير الفائز بكأس العالم 2014 استبعدا فكرة مشاركة الحارس المخضرم في كأس العالم، التي ستقام خلال يونيو ويوليو بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقال نوير في برنامج تليفزيوني "لن أشارك في كأس العالم، ولن أكون جزءًا من الفريق بل أتابع كل الأحداث بهدوء من الخارج".
واعتزل نوير اللعب الدولي بعد مشاركته مع منتخب ألمانيا «الماكينات» في أمم أوروبا 2024، لكن تألقه بشدة هذا الموسم، أثار التساؤلات مجدداً حول مشاركته في بطولة جديدة مع منتخب بلاده.
وذكرت كيكر أن ناجلسمان سيرسل القائمة الأولية لمنتخب ألمانيا التي تضم 55 لاعباً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الإثنين المقبل، ولم تعلن هذه القائمة بعد، علماً بأنه سيتم تقليصها في 21 مايو.
وستمثل عودة نوير ضربة قوية لأوليفر باومان حارس مرمى هوفنهايم.
وكان من المتوقع أن يخلف مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى جيرونا، نوير بعد بطولة أمم أوروبا 2024، لكن كثرة الإصابات حرمت تير شتيجن من ذلك.
لذا اضطر ناجلسمان للاعتماد على باومان الذي يأمل أن يكون الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا، الذي سيبدأ مشواره في كأس العالم ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور.

