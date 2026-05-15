الشارقة يهزم خورفكان 3-1 في جولة الختام

علي معالي (الشارقة)

فاز فريق الشارقة على خورفكان 3-1، في ختام مباريات الفريقين بدوري أدنوك للمحترفين، والتي جرت على استاد الشارقة، حيث سجل للشارقة لوان بيريرا وإيجور كورونادو في الدقيقتين 16 و(45+6) من الشوط الأول، وحارب عبدالله في الدقيقة 92، بينما سجل هدف خورفكان الوحيد كايكوي كامبوس في الدقيقة 47، ليرفع الشارقة رصيده إلى 29 نقطة محتلاً المركز الثامن، ويتوقف خورفكان عند النقطة 27 في المركز التاسع.

نجح الشارقة في تحقيق التقدم بهدفين في الشوط الأول، وكان في مقدور "النسور" التقدم، لكن لوان بيريرا نجح في خطف هدف السبق لمصلحة الملك في الدقيقة 16، ثم أضاف إيجور كورونادو هدف فريقه الثاني من ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، الذي جاء متكافئاً بين الطرفين، مع تميز الشارقة في الضغط الغالي.

وفي الشوط الثاني نجح خورفكان في تقليص الفارق بهدف سجله كامبوس بعد التحسن الكبير في أداء خورفكان، وتعرض محمد شاكر لاعب النسور إلى الطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 70، مما أثر على أداء الفريق، وفي الدقيقة 92 مرر فراس بالعربي كرة ذكية إلى حارب عبدالله انطلق بها وسجل هدف الشارقة الثالث.