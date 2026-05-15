تعادل مثير ينهي مشوار عجمان والنصر في «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (عجمان)

أنهى عجمان وضيفه النصر مشوارهما في «دوري أدنوك للمحترفين» لموسم 2025-2026 بتعادل مثير 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد ضمن الجولة 26 والأخيرة.

ورفع «البرتقالي» رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، فيما أنهى النصر الموسم في المركز السادس برصيد 38 نقطة، ليحضر التعادل السابع في تاريخ مواجهات الفريقين بـ «دوري المحترفين» من أصل 28 مباراة.

وافتتح المغربي وليد أزارو التسجيل مبكراً لعجمان في الدقيقة الثانية، بعدما استثمر تمريرة البرازيلي فيكتور هنريقو داخل منطقة الجزاء، مسجلاً أسرع هدف في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري بعد مرور 71 ثانية فقط.

وعاد الثنائي ذاته لصناعة الهدف الثاني، بعدما أرسل هنريقو عرضية من الجهة اليسرى، حولها أزارو داخل الشباك في الدقيقة 42، رافعاً رصيده إلى 45 هدفاً في «دوري أدنوك للمحترفين»، بينها 10 أهداف خلال الموسم الجاري.

وفي الشوط الثاني، قلص البديل شيكنا دومبيا الفارق للنصر بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 52، مستفيداً من خطأ الحارس علي الحوسني.

وفي الوقت الذي بدا فيه عجمان قريباً من إنهاء الموسم بانتصار، نجح عبدالله توري في خطف هدف التعادل الثمين للنصر من ركلة ثابتة في الدقيقة 93، ليمنح «العميد» نقطة أخيرة في ختام مشواره بالدوري.