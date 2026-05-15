«الطيارة» تحلّق بكأس الأبكار و«مبشر» يحصد بندقية الجعدان في ختامي الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

تُوِّجت «الطيارة»، المملوكة لحمد محمد سهيل العامري، بكأس الثنايا الأبكار في شوط المفتوح، وذلك ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «ختامي الوثبة 2026»، الذي يقام في نسخته السابعة والأربعين.وتواصلت أمس منافسات المهرجان، لليوم الخامس على التوالي، بميدان الوثبة بأبوظبي، حيث أُقيمت منافسات سنّ الثنايا لهجن أبناء القبائل، لمسافة 8 كيلومترات، وسط مشاركة كبيرة من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحضر المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

وأقيمت في الفترة المسائية أشواط رموز الثنايا، حيث تألقت شعارات العامري ومحمد سلطان مرخان الكتبي وسعيد جابر الحربي، ونجحت في حصد الناموس.

وكان أول الرموز من نصيب «الطيارة»، التي قطعت مسافة الشوط الرئيس الأول في زمن قدره 12:22:48 دقيقة، متفوّقة على «المدينة» و«مريفة» اللتين حلّتا في المركزين الثاني والثالث.

وأهدى «مبشر» مالكه محمد سلطان مرخان الكتبي بندقية الثنايا الجعدان في شوط المفتوح، بعد أن حسم لقب الشوط في زمن قدره 12:26:39 دقيقة، ليحصد الشعار الرمز الخامس في النسخة الحالية للمهرجان.

وتألق شعار سعيد جابر عبدالله الحربي في فئة الثنايا وحصد رمزين في شوطي المحليات، إذ أهدته البكرة «الوارية» كأس الأبكار المحليات، بينما فاز «ثمين» بشداد الجعدان المحليات.