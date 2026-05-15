الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نوير يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2027

نوير يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2027
15 مايو 2026 21:38

ميونيخ(رويترز)
قال نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة، إن حارسه ​مانويل نوير سيبقى في صفوف بطل ألمانيا لموسم إضافي بعد توقيعه على تمديد عقده حتى عام 2027.
وحصد الحارس البالغ من العمر 40 ⁠عاماً 33 لقباً في المجمل، منها لقبان في دوري أبطال ​أوروبا، وهو متواجد ضمن النادي البافاري منذ عام 2011. ​
وخلال ‌597 مباراة خاضها مع بايرن ⁠في ​مختلف المسابقات، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 269 مباراة.
وقال هربرت هاينر رئيس النادي "امتلك بايرن ميونيخ عدداً من الحراس الاستثنائيين طوال تاريخه، ويحتل مانويل نوير مكانة ‌خاصة جدا بينهم".
وأضاف "إنه وجه ليس لجيل واحد فحسب، بل ‌لجيلين، وقائد يمثل نموذجاً يحتذى به داخل الملعب وخارجه. نحن فخورون بكيفية صياغته لهوية هذا النادي لأكثر من عقد من ​الزمان".
وكان الحارس وبايرن قد أخفقا بصعوبة في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان في قبل النهائي الأسبوع الماضي. ولا يزال بإمكان بايرن الفوز بالثنائية المحلية، حيث ‌يواجه شتوتجارت في نهائي كأس ​ألمانيا يوم 23 مايو أيار.
وقال نوير "تريثت في اتخاذ القرار وأنا سعيد جداً الآن. كل شيء هنا مثالي، إذ يمكننا هزيمة أي منافس بهذا الفريق.
"وفي مجموعة ​حراس المرمى، نحن متكاتفون ‌ونحاول ⁠باستمرار رفع مستوى ‌الأداء، وتحفيز بعضنا البعض ‌والتحضير للمباريات بأفضل شكل ممكن".
وإلى جانب نوير، وافق الحارس الاحتياطي سفن أولرايش أيضاً على تمديد ⁠عقده لعام واحد.
وكان نوير الحارس الأول لمنتخب ألمانيا لفترة ​طويلة، حيث توج بكأس العالم 2014 واعتزل اللعب دولياً بعد بطولة أوروبا 2024.
ومع ذلك، ثارت تكهنات متزايدة حول عودة مفاجئة محتملة لصفوف المنتخب الألماني في كأس العالم الشهر المقبل. ومن المقرر أن يعلن يوليان ناجلسمان ​مدرب ألمانيا، عن تشكيلته الأسبوع المقبل. 

أخبار ذات صلة
عفواً أيها الطليان.. إنه «زمن الإنتر»
سلوت يتحدى جماهير ليفربول
مانويل نوير
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مساعد للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
علوم الدار
بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مساعد للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
اليوم 17:55
الوصل «ثالث دوري أدنوك» بفوز صعب على كلباء
الرياضة
الوصل «ثالث دوري أدنوك» بفوز صعب على كلباء
اليوم 23:06
«الحمرية» تحتفي بموظفيها في «اليوم الدولي للأسر»
الترفيه
«الحمرية» تحتفي بموظفيها في «اليوم الدولي للأسر»
اليوم 22:29
شخبوط بن نهيان يشارك في إنفستوبيا العالمية
اقتصاد
شخبوط بن نهيان يشارك في إنفستوبيا العالمية
اليوم 22:09
«كوماندو جروب» يتصدر اليوم الأول في «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»
الرياضة
«كوماندو جروب» يتصدر اليوم الأول في «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»
اليوم 21:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©