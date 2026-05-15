الوصل «ثالث دوري أدنوك» بفوز صعب على كلباء

معتز الشامي (أبوظبي)

أنهى فريق الوصل مشواره في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين في الجولة الأخيرة مساء اليوم، بفوز مثير بنتيجة 2-1 أمام ضيفه كلباء، في مباراة شهدت ندية وأداء مميز من كلا الطرفين، بعدما خاضاها معا دون ضغوط.

وحسم الوصل الترتيب الثالث لدورينا دون انتظار لباقي نتائج الدولة، برصيد 48 نقطة، فيما تجمد رصيد كلباء عند 24 نقطة في الترتيب الـ11 للدوري.

وسيضطر الوصل لانتظار نتيجة نهائي كأس رئيس الدولة بين العين والجزيرة يوم 22 الجاري، لمعرفة مصيره في المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، سواء بمقعد مباشر في البطولة أو بمقعد في الدور التمهيدي للبطولة، .

وسجل للوصل كل من أندرياس ماكس مدافع كلباء بالخطأ في مرماه بالدقيقة 10، والبديل بورخا بالدقيقة 79، بينما سجل هدف كلباء الوحيد لياندرو ليت بالدقيقة 20.