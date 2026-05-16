اتحاد الجودو يعتمد مشاركة 5 لاعبين في «آسيوية الناشئين»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، تشكيل بعثة منتخبنا الوطني للجودو المشاركة في بطولة آسيا للناشئين للجودو، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان بطشقند يومي 28 و29 مايو الحالي، من 8 أفراد برئاسة محمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، وتضم الطاقم الفني المكون من المدرب الجديد الأوزبكي شرف الدين لطف الله، والدكتور موح الموح، عضو اللجنة الفنية، و5 لاعبين هم: مسعود المسماري (وزن تحت 55 كجم)، أنس اليماحي (تحت 60 كجم)، صقر العتيبي (تحت 66 كجم)، حميد المازمي (تحت 73 كجم)، ويوسف العواد (تحت 81 كجم).

وأكد محمد بن ثعلوب أن البعثة ستغادر البلاد إلى طشقند يوم 26 مايو الحالي عبر مطار الشارقة الدولي، وتعود يوم السبت 30 مايو الحالي.

وتضم بطولة آسيا للناشئين للجودو حتى الآن 650 لاعباً ولاعبة يمثّلون 11 دولة، فيما تقام القرعة يوم السابع والعشرين من مايو الجاري بمقر الاتحاد الأوزبكي للجودو، وتقام منافسات البطولة بمجمع القرية الأولمبية للألعاب القتالية في طشقند.

وقال رئيس الاتحاد: «المنتخب سيقيم معسكراً داخلياً في الفجيرة من يوم 22 وحتى 25 مايو الحالي قبل السفر إلى أوزبكستان، مؤكداً على المزيد من الاهتمام خلال المرحلة القادمة بمنتخبات المراحل العمرية للجودو، وذلك ضمن استراتيجية الاتحاد التي تهدف لخلق قاعدة عريضة من اللاعبين الصاعدين وتوفير فرص الصقل والاحتكاك لهم».