قريباً.. «ملكات الفايكنج» أول بطولة سينمائية لهالاند

لندن (د ب أ)

يستعد النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لأول ظهور سينمائي له، وذلك من خلال أداء صوتي لشخصية «فايكنج» تحمل نفس اسمه، في فيلم رسوم متحركة، من إخراج المخرج النرويجي هارلاد زوارت، حسبما ذكرت صحيفة «ذا هوليوود ريبورتر».

وسيبدأ هالاند مشواره في عالم التمثيل، حيث إن مهاجم السيتي الذي سجّل 26 هدفاً في 34 مباراة هذا الموسم، سيشارك وفقاً للصحيفة في فيلم رسوم متحركة، اسمه «ملكات الفايكنج»، من إخراج هارالد زورات.

وقالت الصحيفة الأميركية: «هالاند سيشارك بصوته في فيلم رسوم متحركة، ليقدم نسخة عن نفسه، بتجسيد شخصية فايكنج، وهم قدامى النرويج، يُدعى»هالاند«، ويُصنف هذا الفيلم في إطار كوميدي ومغامرات، تدور أحداثه في عالم المحاربين الشجعان، والمضائق الجليدية وأساطير طريق الحرير».

وقال المخرج لصحيفة «هوليوود ريبورتر»: «بصفتي مخرجاً نرويجياً لفيلم مغامرات فايكنج الموجه لجمهور عالمي، فإن انضمام إيرلينج هالاند إلى فريق فيلم»ملكات الفايكنج«يعتبر أمراً مثيراً للغاية».

وأضاف: «لقد أصبح إيرلينج بالفعل رمزاً حقيقياً للفايكنج حول العالم: قوي، شجاع، ونرويجي أصيل. ويضفي اندماجه في هذا العالم على الفيلم طاقة وأصالة غير متوقعتين، تتناسب تماما مع هذه القصة».

ومن المقرر عرض الفيلم، الذي ستشارك فيه أيضاً المغنية ريتا أورا، في وقت لاحق من هذا العام.