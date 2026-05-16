العين بطلاً لدوري تحت 21 عاماً

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج نادي العين بمسابقة دوري تحت 21 عاماً للموسم 2025-2026، بعد فوزه على نادي الجزيرة بهدفين لهدف في المباراة التي جرت أمس على استاد طحنون بن محمد (2) في مدينة العين، ضمن مباريات الجولة الـ 28 والأخيرة للدوري.

سجل هدفي العين، مودو نيانج، وعبدالله فيصل، فيما سجل هدف الجزيرة، روبرت لارتي.

شهد المباراة ومراسم التتويج فهد إسماعيل الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، وقام بتسليم اللاعبين والجهاز الفني والإداري لفريق العين الميداليات الذهبية ودرع مسابقة الدوري تحت 21 سنة.

واختتم فريق نادي العين مسابقة الدوري ولديه 64 نقطة، حصدها من الفوز في 19 مباراة، والتعادل في 7 مباريات، فيما خسر مباراتين فقط طوال مشواره في المسابقة.