لاعب يتخصص في إهدار ركلات الجزاء

17 مايو 2026 16:30

 

علي معالي (أبوظبي)
أهدر البرازيلي أنتونيو نيتو (23 عاماً)، لاعب البطائح، ضربة الجزاء أمام شباب الأهلي في الجولة 26 من دوري أدنوك للمحترفين، للمرة الثانية، حيث سبق له أن أهدر ركلة ترجيح لفريقه في دور الـ 16 بكأس صاحب السمو رئيس الدولة 2025، ووضعها بشكل غريب فوق العارضة بمسافة كبيرة، عندما فقد توازنه وهو يسدّدها، وانتهت يومها المباراة 4-2 لمصلحة «الفرسان».
وفي آخر مباراة للبطائح بالمحترفين هذا الموسم، وأضاع نفس اللاعب ضربة جزاء في الدقيقة 44 من الشوط الأول تصدّى لها الحارس راكان المنهالي.
وكان نيتو قد انضم لصفوف البطائح في 2024، قادماً من نادي أتليتكو مينيرو، وتم قيده في فئة اللاعب المقيم، وشارك هذا الموسم في 25 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين، بواقع 2190 دقيقة، ولم يُسجل، أو يصنع أهدافاً خلال الموسم، وكانت المباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي قد انتهت بالتعادل 1-1، وهبط البطائح للدرجة الأولى.

