من السعودية إلى مصر «لا نصر ولا زمالك».. «الحلم» يتحوّل إلى «كابوس»

عمرو عبيد (القاهرة)

في ليلة واحدة، وفي توقيت مُتقارب، فقد النصر السعودي والزمالك المصري، فُرصة التتويج ببطولتين قارتين، في عُقر دار كلٍّ منهما وأمام جماهيرهما، حيث خسر «العالمي» 0-1 على يد جامبا أوساكا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا «2»، بينما أطاحت ركلات الترجيح «الفارس» أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليتحوّل «الحلم» إلى «كابوس»، يُخشى أن تمتد آثاره إلى وضعهما القريب من التتويج بالدوريين، السعودي والمصري، في تشابه «درامي» غريب بين الفريقين في اللحظة الحالية.

ومع اختلاف «السيناريو»، كان الفريقان على بُعد 90 دقيقة فقط، من استعادة البريق فوق منصات التتويج، القارية أو الإقليمية، والغريب أن آخر ألقاب كلٍ منهما، أتى في توقيت مُتقارب أيضاً، إذ فاز النصر بكأس العرب للأندية الأبطال عام 2023، بينما تُوّج الزمالك بكأس السوبر الأفريقية في 2024، والأكثر غرابة أن هاتين البطولتين أتتا على حساب «غريم تقليدي» لكل منهما، وبصعوبة واضحة، حيث تغلّب النصر على مواطنه الهلال بنتيجة 2-1، بعد التمديد إلى الوقت الإضافي في النهائي العربي، في حين اقتنص الزمالك اللقب الأفريقي من مواطنه الأهلي، عبر ركلات الترجيح.

ليلة أمس، عانى الفريقان من خسارة مؤلمة، بتفاصيل درامية، إلى أبعد الحدود، حيث سيطر «العالمي» على مواجهته مع الفريق الياباني، وكان الأكثر استحواذاً والأغزر محاولة على المرمى، لكن هدفاً وحيداً فقط سجّله «الأسود والأزرق» في الدقيقة 30، وحافظ عليه طوال اللقاء في ملعب «الأول بارك» السعودي، كان كافياً لخطف اللقب الآسيوي من النصر، أمام أنظار «الأسطوري» كريستيانو رونالدو، الذي حصل على أقل درجات التقييم الفنية من المواقع العالمية المُتخصصة.

أما في استاد القاهرة الدولي التاريخي، فكان الزمالك وجمهوره على موعد مع «دراما قاسية» جديدة، بعد الخُسارة المتأخرة في ذهاب النهائي الأفريقي، بركلة جزاء في الدقيقة «90+8»، احتُسبت بعد تسجيله هدفاً، كان كفيلاً بتأمين اللقب من المباراة الأولى، ورغم مُعادلة الأمر مُبكراً في لقاء الإياب، بهدف من ركلة جزاء أيضاً، في الدقيقة الخامسة.

إلا أن «الفارس» تراجع بشدة طوال أغلب فترات اللقاء، قبل أن يُهدر فُرصتين مُتتاليتين في اللحظات الأخيرة، كانت واحدة منهما تكفي للتتويج، وعندما ذهب الزمالك واتحاد العاصمة إلى ركلات الترجيح، ظلت الكأس تتأرجح بينهما عبر 16 ركلة، قبل أن تبتسم في النهاية إلى الفريق الجزائري، وتُحطّم قلوب جماهير «القلعة البيضاء»، في اللحظة الأخيرة.

وما يدعو للدهشة أكثر، أن وضع النصر والزمالك في بطولتي الدوري، بالسعودية ومصر، يتشابه إلى درجة كبيرة جداً هذا الموسم أيضاً، حيث يتصدّران جدول الترتيب المحلي في البلدين، قبل جولة واحدة أخيرة، وكان كلاهما قادراً على حسم اللقب قبل جولات سابقة، لكن التفريط في النقاط وضعهما على بُعد نُقطتين فقط من «الوصيف»، ويحتاج «العالمي» و«الفارس» التماسُك والإصرار لإنهاء الجولة المُتبقية بالنتيجة المطلوبة للتتويج، وإلا فإن «الكابوس» الذي بدأ ليلة أمس، قد يُدمّر موسمهما تماماً، من الحلم بـ«ثُنائية» إلى «موسم صفري».

ويتصدّر النصر جدول الدوري السعودي، برصيد 83 نُقطة، بفارق نُقطتين عن الهلال، إذ يحتاج «العالمي» إلى الفوز في مباراته الأخيرة أمام ضمك، صاحب المركز الـ15، بينما يتفوّق الزمالك في مجموعة البطولة بالدوري المصري، برصيد 53 نُقطة، مقابل 51 لبيراميدز و50 للأهلي، ويكفي «الفارس» التعادُل مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة، للتتويج باللقب.



