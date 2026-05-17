سلمى المرّي تحصد ذهبية رمي المطرقة في الألعاب الخليجية



الدوحة (الاتحاد)

رفعت بعثة الإمارات رصيدها إلى 39 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة - الدوحة 2026، بواقع 7 ميداليات ذهبية و10 فضيات و22 ميدالية برونزية، في حصاد يؤكد قوة الحضور الإماراتي وتنوع الإنجازات في مختلف الرياضات.

وشهدت منافسات أمس تألقاً لافتاً لأبطال الإمارات، بعدما أضاف منتخب ألعاب القوى أربع ميداليات جديدة إلى رصيد الدولة، حيث أحرزت سلمى المرّي الميدالية الذهبية في مسابقة رمي المطرقة للسيدات بعد تسجيلها 52.63 متر، فيما حققت مهره عبدالرحيم الميدالية الفضية في سباق 400 متر حواجز سيدات بزمن بلغ 1:02.76 دقيقة.

كما أحرز معاذ فوزي الميدالية البرونزية في سباق 400 متر حواجز رجال بزمن 58.04 ثانية، فيما حققت علياء المهيري الميدالية البرونزية في سباق 3000 متر موانع سيدات بزمن بلغ 12:08.73 دقيقة، ليواصل منتخب ألعاب القوى حضوره القوي على منصات التتويج الخليجية.

وفي السنوكر، نجح لاعب منتخبنا الوطني محمد شهاب في إحراز الميدالية البرونزية، مؤكداً استمرار الحضور الإماراتي المميز في منافسات الألعاب الذهنية خلال الدورة كما أضاف منتخب الإمارات للبولينج ميدالية برونزية جديدة في منافسات الفرق، ليواصل تعزيز رصيد الدولة من الميداليات في الحدث.

من جانبه أعرب موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد المبارزة، عن بالغ فخره واعتزازه بالنتائج المتميزة التي حققها المنتخب الوطني خلال مشاركته في الدورة، والتي تُوِّج خلالها المنتخب بسبع ميداليات ملونة بواقع ميدالية ذهبية واحدة، وثلاث ميداليات فضية، وثلاث ميداليات برونزية.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور الذي تشهده رياضة المبارزة الإماراتية، ويجسّد ثمرة العمل المتواصل والجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون واللاعبات، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري طوال فترة الإعداد والاستعداد للبطولة.

ووجّه الشكر والتقدير إلى أبطال المنتخب الوطني على الأداء المشرف والروح القتالية العالية التي قدموها في المنافسات، مشيداً بالدور الكبير الذي قام به الجهاز الفني والإداري في توفير البيئة المثالية التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

كما ثمّن الدعم المتواصل الذي تقدمه اللجنة الأولمبية الإماراتية، وما وفّرته من تسهيلات مهمة للبعثة خلال المشاركة، مما كان له الأثر الكبير في نجاح المهمة وتحقيق هذا الحصاد من الميداليات.

واختتم بتوجيه الشكر إلى اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الرابعة في الدوحة على حسن التنظيم والاستقبال، مؤكداً أن البطولة ظهرت بصورة متميزة عكست الاحترافية العالية في إدارة المنافسات، ومتمنياً استمرار نجاح البطولات الخليجية، بما يعزّز من تطور الرياضة.