اليوفي يخسر من فيورنتينا ويهدد مشاركته الأوروبية

17 مايو 2026 16:27

روما (د ب أ)
تلقّى فريق يوفنتوس هزيمة صادمة على أرضه ضد ضيفه فيورنتينا 2/ صفر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، سجّل شير ندور هدف التقدم في الدقيقة 34، وأضاف رولاندو ماندراجورا الهدف الثاني في الدقيقة 83 للضيوف.
وجمّدت هذه الخسارة رصيد يوفنتوس عند 68 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس، المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي، ويصبح مهدداً بالغياب عن دوري الأبطال في الموسم الجديد، لاسيما في ظل نتائج الأندية المتنافسة نابولي وميلان وروما وكومو.
أما فيورنتينا فقد رفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق الأهداف عن جنوة الرابع عشر، وتنتظر يوفنتوس مباراة ديربي في الجولة الأخيرة خارج ملعبه ضد تورينو، والتي يأمل خلالها في إنقاذ موقفه من المشاركة في دوري الأبطال.

