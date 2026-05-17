اختتام سباق زايد الخيري في بودابست بنجاح كبير ومشاركة واسعة

اختتمت بالعاصمة المجرية بودابست، أمس، فعاليات سباق زايد الخيري، الذي أقيم للمرة الأولى في القارة الأوروبية لمسافات 3، و5، و10 كلم، بمشاركة أكثر من 1000 رياضي ورياضية.

واحتشد الآلاف على الطرق القريبة من وسط العاصمة، وداخل الساحة المخصصة للحدث، منذ ساعات الصباح الأولى، وتفاعلوا مع البرامج والفعاليات المصاحبة والمسابقات التي شهدتها الفترة الصباحية.

لم تكن نسخة بودابست مجرد فعالية رياضية، وإنما كانت تجسيداً للرؤية الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات، بالإرث المستدام للرياضة كمنصة للتواصل الإنساني والعطاء، وصناعة أثر مجتمعي يتجاوز الحدود.

وأسفرت منافسات فئة 10 كلم، عن فوز كينيدي كيموتاي كابتليا بالمركز الأول في فئة الرجال، يليه هيلاري كيبتوم مايو كيمايو ثانياً، وفاشارهِي ماتي ثالثاً، بينما حصدت فالنتاين جيبيت المركز الأول في فئة السيدات، تلتها فينديكس توت ليلي آنا، وغيرلاي بيريش نوييمي ثالثة.

وتصدر بالكوفيتس إستفان فئة الرجال لمسافة 5 كلم، وجاء ثانيا كالاس بيرتولد، وثالثاً سيف عبدالله علي العلاوي، بينما أحرزت جيسينتا مويندي كاماو المركز الأول في فئة السيدات، وجاءت وصيفة فاستاج نورا، وبوزو تونده ثالثة.

وحقق أكسادي بينسي المركز الأول في سباق 3 كلم لفئة العامة، وجاء وصيفاً سيميري ليفينتي وكيس شوش هونور ثالثاً.

وتم تكريم الفائزين، وتوزيع جوائز مالية إجمالية بقيمة 70.000 درهم إماراتي، وسط أجواء الروح الرياضية.

وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، إن نسخة بودابست محطة بارزة في المسيرة العالمية لسباق زايد الخيري ترسخ رؤية دولة الإمارات بشأن قدرة المبادرات الإنسانية على توحيد الشعوب عبر الثقافات والعمل الإنساني، موضحاً أن ما حدث في بودابست تجاوز حدود الفعالية الرياضية، ليصبح تجسيداً حياً للتضامن والتعاطف والمسؤولية الجماعية.

وأضاف أن التوسع الدولي المستمر لسباق زايد الخيري، يؤكد الإرث العريق للعطاء الإنساني المستلهم من قيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».

وقال إنه من خلال كل نسخة نواصل توفير فرص نوعية تمكّن المجتمعات من التوحد حول هدف مشترك، والمساهمة في قضايا تُحدث أثراً ملموساً في حياة الناس.

بدوره، قال حمد المرر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج» EDGE، إن دعمهم لسباق زايد الخيري في بودابست، يجسد الأهمية المحورية لهذا الحدث العالمي، وأضاف أنه لا يمثل فقط إبرازاً لقدراتنا أمام العالم، بل يعزز أيضاً القيم المتمثلة في الكرم والتعاطف والتضامن، وأعرب عن فخرهم في EDGE بدورهم في مواصلة ترسيخ هذه القيم.