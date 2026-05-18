الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عودة مبابي

18 مايو 2026 09:20


إشبيلية (رويترز)
سجّل فينيسيوس جونيور هدفاً في الشوط الأول، ليقود ريال مدريد للفوز 1-صفر على إشبيلية في دوري الإسباني لكرة القدم أمس، في مباراة خاضها كيليان مبابي أساسياً، وتعرّض مبابي (27 عاماً)، الذي غاب عن الخسارة أمام ‌برشلونة يوم الأحد الماضي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لصيحات استهجان عند عودته عندما نزل بديلاً في مباراة أوبييدو، بعد أن قرر المدرب ألفارو أربيلوا الاعتماد على فينيسيوس وجونزالو جارسيا في التشكيلة الأساسية.
وقال ​مبابي إن لياقته البدنية لم تكن مشكلة، بينما نفى أربيلوا التلميحات التي تفيد بأنه أخبر الفرنسي بأنه الخيار الرابع، مؤكداً أن المهاجم لم يكن جاهزاً للعب أساسياً بعد غيابه عن مباراة برشلونة، وقال أربيلوا بعد الفوز: «أنا راضٍ جداً عن جميع لاعبي فريقي وعن جهودهم، ندرك أننا لم نحقق أهدافنا. أنا هنا منذ أربعة أشهر، وحاول كلاهما، فينيسيوس ومبابي، ‌تقديم أفضل ما لديهما، كل منهما بصعوباته الخاصة، أعتقد ​أنهما لاعبان يرغب أي فريق في العالم في ضمهما، ولو أمكن ذلك، لضمهما أي فريق، فهما بالتأكيد من بين أفضل خمسة لاعبين قادرين على تغيير مجرى المباراة في العالم».

البركاوي يتحول من «هداف» إلى «مُنقذ» في هجوم الظفرة
البركاوي يتحول من «هداف» إلى «مُنقذ» في هجوم الظفرة
«الكأس الأغلى» تتصدر مشهد الحسم في موسم الكرة الإماراتية
السفينة السياحية الموبوءة بـ"هانتا" تصل إلى هولندا
سلطنة عُمان تستنكر الاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية
سلطنة عُمان تستنكر الاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية
أربعة من أفراد طاقم الطائرتين يقفزون بأمان بعد تصادم جوي في ايداهو
تصادم طائرتين خلال عرض جوي في ايداهو الأميركية
