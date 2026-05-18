ملثّمون يحتجون على هبوط فريقهم بـ «شغب غير مسبوق»



باريس (رويترز)

أُلغيت مباراة نانت وضيفه تولوز في ​دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد 22 دقيقة، بعد أن ألقى مشجّعون ⁠متطرفون ملثّمون للفريق المضيف ألعاباً نارية واقتحموا ​الملعب، في احتجاج واضح ​على ‌هبوط فريقهم هذا الموسم.

وهرع ⁠اللاعبون ​إلى غُرف الملابس، بينما كانت شرطة مكافحة الشغب تقمع الاحتجاج، لتقرر ستيفاني فرابار التي كانت تدير ‌اللقاء إلغاء المباراة، التي كانت الأخيرة ‌لكلا الفريقين في الموسم، وقالت: «تم اتخاذ قرار إيقاف المباراة نهائياً لأسباب أمنية».واخترق ​المشجعون الحواجز ودخلوا أرض ملعب استاد دو لا بوجوار، دون أن تتمكن الشرطة من إيقافهم. ولم تتمكن الشرطة في البداية ‌من إيقافهم قبل أن تضطر ​إلى التراجع. وبدا أن عدداً منهم استهدف مدرب نانت وحيد خليلوزيتش، الذي جلس على مقاعد البدلاء ​للمرة ‌الأخيرة، ⁠بعدما ‌أعلن أنه سينهي ‌مسيرته التدريبية التي استمرت لمدة 33 عاماً بعد هذه ⁠المباراة.









