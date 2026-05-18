ملثّمون يحتجون على هبوط فريقهم بـ «شغب غير مسبوق»

باريس (رويترز)
أُلغيت مباراة نانت وضيفه تولوز في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد 22 دقيقة، بعد أن ألقى مشجّعون متطرفون ملثّمون للفريق المضيف ألعاباً نارية واقتحموا الملعب، في احتجاج واضح على هبوط فريقهم هذا الموسم.
وهرع اللاعبون إلى غُرف الملابس، بينما كانت شرطة مكافحة الشغب تقمع الاحتجاج، لتقرر ستيفاني فرابار التي كانت تدير اللقاء إلغاء المباراة، التي كانت الأخيرة لكلا الفريقين في الموسم، وقالت: «تم اتخاذ قرار إيقاف المباراة نهائياً لأسباب أمنية».واخترق المشجعون الحواجز ودخلوا أرض ملعب استاد دو لا بوجوار، دون أن تتمكن الشرطة من إيقافهم. ولم تتمكن الشرطة في البداية من إيقافهم قبل أن تضطر إلى التراجع. وبدا أن عدداً منهم استهدف مدرب نانت وحيد خليلوزيتش، الذي جلس على مقاعد البدلاء للمرة الأخيرة، بعدما أعلن أنه سينهي مسيرته التدريبية التي استمرت لمدة 33 عاماً بعد هذه المباراة.