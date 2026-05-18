الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ملثّمون يحتجون على هبوط فريقهم بـ «شغب غير مسبوق»

ملثّمون يحتجون على هبوط فريقهم بـ «شغب غير مسبوق»
18 مايو 2026 09:36
  •  

 
باريس (رويترز)
أُلغيت مباراة نانت وضيفه تولوز في ​دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد 22 دقيقة، بعد أن ألقى مشجّعون ⁠متطرفون ملثّمون للفريق المضيف ألعاباً نارية واقتحموا ​الملعب، في احتجاج واضح ​على ‌هبوط فريقهم هذا الموسم.
وهرع ⁠اللاعبون ​إلى غُرف الملابس، بينما كانت شرطة مكافحة الشغب تقمع الاحتجاج، لتقرر ستيفاني فرابار التي كانت تدير ‌اللقاء إلغاء المباراة، التي كانت الأخيرة ‌لكلا الفريقين في الموسم، وقالت: «تم اتخاذ قرار إيقاف المباراة نهائياً لأسباب أمنية».واخترق ​المشجعون الحواجز ودخلوا أرض ملعب استاد دو لا بوجوار، دون أن تتمكن الشرطة من إيقافهم. ولم تتمكن الشرطة في البداية ‌من إيقافهم قبل أن تضطر ​إلى التراجع. وبدا أن عدداً منهم استهدف مدرب نانت وحيد خليلوزيتش، الذي جلس على مقاعد البدلاء ​للمرة ‌الأخيرة، ⁠بعدما ‌أعلن أنه سينهي ‌مسيرته التدريبية التي استمرت لمدة 33 عاماً بعد هذه ⁠المباراة.

  •  

 

أخبار ذات صلة
قائد فرنسا يختار تمثيل المغرب
سعود بن صقر يبحث تعزيز التعاون مع القنصل العام الفرنسي
نانت
تولوز
الدوري الفرنسي
فرنسا
الكرة الفرنسية
آخر الأخبار
البركاوي يتحول من «هداف» إلى «مُنقذ» في هجوم الظفرة
الرياضة
البركاوي يتحول من «هداف» إلى «مُنقذ» في هجوم الظفرة
اليوم 11:00
العين والجزيرة .. قمة ساخنة بحثاً عن «الكأس الأغلى» (الاتحاد)
الرياضة
«الكأس الأغلى» تتصدر مشهد الحسم في موسم الكرة الإماراتية
اليوم 10:30
سفينة الرحلات البحرية المتأثرة بتفشي هانتا، تغادر ميناء غرناديلا دي أبونا
الأخبار العالمية
السفينة السياحية الموبوءة بـ"هانتا" تصل إلى هولندا
اليوم 10:24
سلطنة عُمان تستنكر الاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية
الأخبار العالمية
سلطنة عُمان تستنكر الاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية
اليوم 10:02
أربعة من أفراد طاقم الطائرتين يقفزون بأمان بعد تصادم جوي في ايداهو
الأخبار العالمية
تصادم طائرتين خلال عرض جوي في ايداهو الأميركية
اليوم 10:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©