«الإمارات للدرّاجات».. بطلاً لطواف البرتغال ووصيفاً لسباق المجر

عواصم (وام)

توّج فريق الإمارات للدراجات للشباب، بلقب «طواف البرتغال 2026»، بعد الأداء القوي الذي قدّمه دراجوه في مختلف مراحل السباق، ليختتم الفريق مشاركته بثلاثة انتصارات مرحلية والتتويج باللقب العام.

ونجح الروسي ماتفي بولديريف في حسم صدارة الترتيب العام بزمن إجمالي بلغ 14:19:54 ساعة، بعدما قدّم مستويات مميزة على مدار مراحل السباق، محققاً أول لقب له في سباقات المراحل بقميص الفريق، فيما حلّ زميله الإسباني خايمي توريس في المركز الثاني بفارق دقيقة و27 ثانية، ليؤكد الفريق هيمنته على منصة التتويج.

كما اختتم الإيطالي دافيدي ستيلا مشوار الفريق في السباق بأفضل صورة، بعدما فاز بالمرحلة الرابعة والأخيرة بزمن 3:10:52 ساعة، متفوقاً في السرعة النهائية على الإسباني ألبرت روكا، والبرتغالي جواو مارتينيز.

ويحمل هذا الفوز أهمية خاصة للدرّاج ستيلا، الذي عاد للمشاركة في سباقات المراحل بعد فترة تأهيل طويلة أعقبت تعرضه لحادث قوي خلال مشاركته في طواف العلا مطلع الموسم الجاري، ليؤكد جاهزيته واستعادته لمستواه التنافسي.

وفي المجر أنهى الفرنسي بينوا كوزنيفروي درّاج فريق الإمارات إكس آر جي، مشاركته في «طواف المجر» بالمركز الثاني في الترتيب العام، بعد ختام المرحلة الخامسة والأخيرة التي حسمها البلجيكي تيم ميرلير.

وقدم كوزنيفروي أسبوعاً مميزاً في السباق، توج خلاله بفوز رائع في المرحلة الثانية، قبل أن يختتم الطواف وصيفاً بفارق 40 ثانية خلف السويدي ياكوب سودركفيست متصدر الترتيب العام.