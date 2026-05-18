برشلونة «وحش مُفترس» وسط جماهيره بنسبة 100%

عمرو عبيد (القاهرة)

بعد انتصاره أمس على ريال بيتيس، أصبح برشلونة أول فريق في تاريخ «الليجا»، يُحقق الانتصار في 19 مباراة بملعبه ووسط جماهيره، بـ«العلامة الكاملة» ونسبة 100% في آن واحد، إذ سبق لـ«البارسا» حصد 19 فوزاً في ملعبه بموسم 1986-1987 أيضاً، لكن البطولة أُقيمت على مرحلتين، دور أول ومجموعة البطولة، وجاءت الانتصارات الـ19 آنذاك، من إجمالي 22 مباراة، احتضنها ملعب «البلوجرانا».

كما سبق لـ4 فرق إسبانيا، الفوز في جميع مبارياتها بملعبها في موسم واحد، يتزعمها برشلونة بـ5 مرات، بدأها في موسم 1948-1949، وجاء آخرها أمس، مقابل 3 لريال مدريد، ومرتين لأتلتيك بلباو، ومرة واحدة لإشبيلية، باختلاف عدد المباريات بالطبع، حسب إجمالي عدد فرق تلك النُسخ آنذاك، لكن يبقى «البارسا» الوحيد الذي حقّق ذلك الإنجاز في نظام العشرين فريقاً لـ«الليجا».

وبعيداً عن أرقامه القياسية المحلية، ينفرد برشلونة هذا الموسم بذلك الإنجاز، متفوقاً على جميع الفرق في بطولات الدوري الأوروبية الكُبرى، ورغم أن عودة الفريق إلى «كامب نو» بعد غياب، ساهمت بقوة في تحقيق ذلك الكم القياسي من الانتصارات، إلا أنه نجح في الفوز بأول 5 مباريات بين جماهيره، في ملعبين مُختلفين، يوهان كرويف ثم مونتجويك، قبل أن يحتفل مرات عديدة في كامب نو مع أنصاره.

وبنسبة 100%، يتصدّر برشلونة هذا المشهد وحده، على صعيد الدوريات الـ5 الكُبرى، ويأتي بعده ريال مدريد، بنسبة 83.3%، حيث فاز «الملكي» في 15 مباراة من أصل 18 بملعبه ووسط جماهيره، ثم بايرن ميونيخ في «البوندسليجا»، بنسبة فوز تبلغ 82.3%، بعدما انتصر «البافاري» 14 مرة من أصل 17 مباراة، وهو نفس حصاد لانس، الأفضل في ملعبه بـ«ليج ون».

وفي «الليجا»، حقق أتلتيكو مدريد 15 فوزاً وسط أنصاره من إجمالي 19، بنسبة 78.9%، في حين كان مانشستر سيتي وأرسنال، الأفضل في «البريميرليج»، حيث فاز كلاهما في 14 مباراة من أصل 18، بنسبة 77.7%، ثم تساوى باريس سان جيرمان في «ليج ون»، مع بوروسيا دورتموند في «البوندسليجا»، إذ انتصر كلٌ منهما 13 مرة في 17 مباراة، بنسبة 76.5%، ويُذكر أن مانشستر يونايتد استعاد بعضاً من هيبته في «أولد ترافورد»، بنسبة فوز تبلغ 68.4%، حيث انتصر 13 مرة في 19 مباراة، مقابل 3 تعادُلات والخسارة في مثلها.

المُثير أن النسب الأقل، بصورة جماعية عامة، أتت في «الكالشيو»، لأن إنتر ميلان «البطل» فاز في 14 مباراة فقط من أصل 19 بملعبه، بنسبة 73.7%، وهو الأفضل في إيطاليا، حيث جاء روما بعده بنسبة 68.4% بمُعدّل «13 من 19»، مقابل 66.6% لنابولي، بعدما فاز في 12 من إجمالي 18.

أما عن أسوأ حصاد لـ«كبار أوروبا»، فلا يُمكن مُجاراة «انهيار» توتنهام هوتسبير في هذا الصدد، لأن «الديوك» صدم جماهيره بطريقة غير عادية على الإطلاق، إذ فاز مرتين فقط بين أنصاره خلال 18 مباراة، بنسبة فوز لم تتجاوز 11%، وكان قد خسر 10 مرات في ملعبه، مقابل 6 تعادُلات، ثم أتى تشيلسي بعده مُباشرة، بنسبة 33%، بعدما فاز في 6 مباريات من إجمالي 18، وكان قد خسر في المقابل 7 مواجهات.

كما يظهر ليفربول في ذيل تلك القائمة أيضاً، حيث حقق 10 انتصارات فقط في 18 مباراة أمام أعين جماهير «أنفيلد»، بنسبة 55.5%، ومعه ميلان ويوفنتوس، بنسبتي 50% و52.6% على الترتيب، إذ فاز «الشياطين» في 9 مباريات من إجمالي 18، مقابل 10 لـ«السيدة العجوز» في 19 مباراة، وظهر معهم أيضاً، باير ليفركوزن في ألمانيا، بنسبة 52.9%، بالفوز 9 مرات في 17 مباراة بملعبه، مقابل «58.8%» لموناكو الفرنسي، الذي فاز في 10 مباريات من أصل 17.