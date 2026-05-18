الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجاح كبير لسباق الإبحار الشراعي في أبوظبي

نجاح كبير لسباق الإبحار الشراعي في أبوظبي
18 مايو 2026 16:15

 
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية سباق النادي الداخلي للإبحار الشراعي مساء أمس، بمشاركة 44 بحّاراً وبحارة من منتسبي الأكاديمية في أبوظبي وفرع الأكاديمية في المرفأ، وذلك ضمن برامجها المستمرة لتطوير المواهب وصقل مهارات اللاعبين في رياضات الشراع الحديث.
وشهد السباق مشاركة واسعة في فئات الأوبتمست والإلكا بمختلف أنواعها، إلى جانب مشاركة 9 من أصحاب الهمم، في مشهد يعكس حرص الأكاديمية على تعزيز مفهوم الدمج الرياضي وإتاحة الفرصة أمام الجميع لخوض التحدي والتنافس في أجواء رياضية مميزة.
وأقيم السباق وسط أجواء مثالية ساهمت في تقديم مستويات فنية قوية بين المشاركين، وأظهر البحّارة مهارات مميزة وروحاً تنافسية عالية عكست حجم العمل التدريبي الذي تقوم به الأكاديمية خلال الفترة الماضية.
وفي ختام المنافسات، جرى تكريم الفائزين في مختلف الفئات وسط حضور أولياء الأمور والجهازين الفني والإداري، حيث أكدت الأكاديمية أن تنظيم مثل هذه السباقات يأتي في إطار خططها الرامية إلى رفع مستوى اللاعبين، ومنحهم فرصاً أكبر للاحتكاك والتنافس، بما يُسهم في إعداد جيل جديد من أبطال الرياضات البحرية القادرين على تمثيل الدولة في مختلف المشاركات المقبلة.

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تحصد شهادة «وصول» عن مركز «الطوار» الذكي
أبوظبي تحتضن ختام بطولات البولينج لذوي الإعاقة السمعية
الرياضات البحرية
الشراع الحديث
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
اليوم 13:37
اختتام احتفالات متحف العين باليوم العالمي للمتاحف بعد برنامج ثقافي استمر ثلاثة أيام
التعليم والمعرفة
اختتام احتفالات متحف العين باليوم العالمي للمتاحف بعد برنامج ثقافي استمر ثلاثة أيام
اليوم 17:31
لوحة جليدية.. «جري تحت الصفر» بـ 4 درجات في دبي
الرياضة
لوحة جليدية.. «جري تحت الصفر» بـ 4 درجات في دبي
اليوم 17:30
جنود من بيلاروسيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا وبيلاروسيا تجريان مناورات عسكرية نووية
اليوم 17:24
الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقاءات في القصر الرئاسي
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: "واجبي القيام بالمستحيل" لوقف التصعيد
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©